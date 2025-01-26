В Покровской общине не осталось детей, в самом городе еще 7000 человек – ГВА

Эвакуация замедлилась: в сутки из Покровска могут выезжать не больше пяти-шести человек

Жительница Покровска (Фото: ЕРА/Maria Senovilla)

Из Покровского общества Донецкой области эвакуировали всех детей. В самом Покровске остается 7000 человек, сообщил глава городской военной администрации Сергей Добряк.

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По его словам, в Покровске остается около 7000 человек, всего в общине – 10 000. Детей в общине нет – были случаи возвращения семей с несовершеннолетними, их эвакуировали повторно.

Эвакуация замедлилась: в сутки из Покровска могут выезжать не больше пяти-шести человек. Точек сбора уже нет, людей забирают по адресу.