В Покровской общине не осталось детей, в самом городе еще 7000 человек – ГВА
Из Покровского общества Донецкой области эвакуировали всех детей. В самом Покровске остается 7000 человек, сообщил глава городской военной администрации Сергей Добряк.
По его словам, в Покровске остается около 7000 человек, всего в общине – 10 000. Детей в общине нет – были случаи возвращения семей с несовершеннолетними, их эвакуировали повторно.
Эвакуация замедлилась: в сутки из Покровска могут выезжать не больше пяти-шести человек. Точек сбора уже нет, людей забирают по адресу.
- 2 января 2025 сообщалось, что Россия не хочет большого городского боя в Покровске и пытается обойти город.
- 14 января сообщалось, что в сводках Генштаба больше нет Кураховского направления, но бои продолжаются. Дело в том, что военными была перераспределена система направлений.