Спикер ВСУ: Россияне изменили тактику наступления на Покровск, пытаются обойти с запада

С запада россияне пытаются по маленьким селам и лесопосадкам обойти город и пытаться давить, прервать логистические цепи ВСУ

Покровск (Фото: ЕРА/Maria Senovilla)

Российские войска изменили тактику наступления на Покровск в Донецкой области. Теперь они пытаются обойти город с запада, используя малые села и лесопосадки, чтобы прервать украинские логистические маршруты, сообщил в эфире национального телемарафона представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

"С запада они пытаются по маленьким селам и лесопосадкам обойти город и пытаться давить, прервать наши логистические цепочки. Наши усилия направлены на то, чтобы не допустить этого, поскольку у нас есть сам Покровск, поскольку у нас есть эта база, из которой можно действовать", – рассказал он.

По словам Трегубова, наступление оккупационной армии замедляется. Россияне пытаются закрепляться малыми группами в любых доступных местах, например, в зданиях или лесопосадках, создавая там огневые точки.

"На Покровском направлении интенсивность вообще боестолкновений сравнима со всеми другими нашими направлениями вместе взятыми. Там до 70 доходит боестолкновений в сутки. Даже если одна группа уничтожается, другая группа пытается занять ее место", – рассказал спикер "Хортицы".

2 января президент Зеленский сообщил, что ВСУ сорвали наступления россиян на Сумы, Харьков и Запорожье.

В тот же день сообщалось, что Россия не хочет большого городского боя в Покровске и пытается обойти город.

14 января сообщалось, что в сводках Генштаба больше нет Кураховского направления, но бои продолжаются. Дело в том, что военными была перераспределена система направлений.