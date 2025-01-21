Речник ЗСУ: Росіяни змінили тактику наступу на Покровськ, намагаються обійти із заходу

Покровськ (Фото: ЕРА/Maria Senovilla)

Російські війська змінили тактику наступу на Покровськ у Донецькій області. Тепер вони намагаються обійти місто із заходу, використовуючи малі села та лісопосадки, щоб перервати українські логістичні маршрути, повідомив в ефірі національного телемарафону речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"З заходу вони намагаються по маленьких селах та лісопосадках обійти місто й намагатися тиснути, перервати наші логістичні ланцюжки. Наші зусилля спрямовані на те, щоб не допустити цього, оскільки в нас є сам Покровськ, оскільки в нас є ця база, з якої можна діяти", – розповів він.

За словами Трегубова, наступ окупаційної армії сповільнюється. Росіяни намагаються закріплюватися малими групами у будь-яких доступних місцях, наприклад, у будівлях чи лісопосадках, створюючи там вогневі точки.

"На Покровському напрямку інтенсивність взагалі боєзіткнень порівнянна з усіма іншими нашими напрямками разом взятими. Там до 70 доходить боєзіткнень на добу. Навіть якщо одна група знищується, інша група намагається зайняти її місце", – розповів речник "Хортиці".

2 січня президент Зеленський повідомив, що ЗСУ зірвали наступи росіян на Суми, Харків та Запоріжжя.

Того самого дня повідомлялося, що Росія не хоче великого міського бою у Покровську і намагається обійти місто.

14 січня повідомлялося, що у зведеннях Генштабу більше немає Курахівського напрямку, але бої тривають. Річ у тому, що військовими була перерозподілена система напрямків.