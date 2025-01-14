У зведеннях Генштабу більше немає Курахівського напрямку, але бої тривають

Новопавлівка, з якою тепер пов'язана назва одного з найгарячіших напрямків фронту, розташована у Дніпропетровській області

Ілюстративне фото: Генштаб

У традиційних зведеннях Генштабу й оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" більше не згадується Курахівський напрямок. Речник Віктор Трегубов пояснив, в чому причина.

Він наголосив, що в районі Курахового наразі тривають важкі бої, але слід розуміти, що Курахівський напрямок не "зник зі зведення" – була перерозподілена система напрямків в ОТУ "Донецьк".

Тепер те, що раніше називалось Времівським напрямком, стало Новопавлівським, до нього доєдналася і частина Курахівського.

Інша частина Курахівського напрямку додана до Покровського.

"Це зумовлено тим, що ворог зараз концентрує в напрямку цих населених пунктів свої зусилля. Саме тому так буде логічніше їх називати, бо це і є ті шляхи, якими противник на нас суне", – сказав Трегубов.

Востаннє Курахівський і Времівський напрямки згадувались у зведенні 10 січня.

Новопавлівка, в бік якої зараз суне ворог, – це вже Дніпропетровська область.

Новопавлівка, Курахове і Покровськ на мапі DeepState

Курахівський напрямок тривалий час залишався один із найгарячіших на фронті, подекуди там бувало більше боєзіткнень, ніж на Покровському.

Бойові завдання в районі Курахового виконує 79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада. У новорічну ніч десантники вирушили в атаку, відбили важливі позиції й захопили полонених. Також у 79-ці розповідали, як всього двоє бійців взяли в полон 14 росіян.

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