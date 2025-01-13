Воїни 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, які виконують бойові завдання на Курахівському напрямку, провели штурмову операцію у новорічну ніч. Вони взяли трьох військовополонених і евакуювали 13 цивільних, передає пресслужба бригади.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

На світанку 1 січня вирушили в атаку три малі штурмові групи 79-ки, у кожній з яких – по чотири десантники.

"Фактор раптовості був досягнутий – розвідувальні дрони окупантів "проспали" висування штурмових груп та просування у перших будинках", – йдеться у повідомленні.

В одному з підвалів десантники виявили цивільних мешканців і допомогли їм евакуюватись з поля бою.

У наступному будинку бійці взяли трьох полонених. Усі вони – вихідці з Донецької області, до лав окупантів були мобілізовані силою. Служили у 91 окремій мотострілецькій бригаді. Окупанти не чинили опору.

Також у 79 бригаді повідомляють, що під час штурмової операції було ліквідовано чимало окупантів, які вирішили відстрілюватись.

"Завдяки ретельно спланованому штурму і злагодженим діям наші воїни взяли під контроль декілька важливих позицій на Курахівському напрямку", – йдеться у повідомленні.

4 січня повідомлялось, що двоє десантників 79-ки, які виконують бойові завдання на Курахівському напрямку, взяли у полон 14 російських окупантів.

Дивіться також: "Хочу залишитись в Україні". Зеленський показав допит полонених КНДРівців – відео