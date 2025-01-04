Двоє військових з 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Збройних Сил України, які виконують бойові задачі на Курахівському напрямку, взяли у полон 14 російських окупантів. Про це повідомила пресслужба бригади й опублікувала відео.

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Штурмова група 79 ОДШБр підійшла впритул до однієї з російських позицій. Перед тим по окупантах успішно відпрацювали пілоти ударних дронів різних типів.

Після інтенсивного і тривалого нальоту окупанти сховалися в бліндажах і не покидали укриттів.

"Таким чином двом штурмовикам 79-ки вдається досягнути абсолютної раптовості – вони кидають гранати просто до входу у ворожий бліндаж. Перелякані окупанти тут же кидають зброю і підіймають руки", – йдеться у повідомленні.

На той час на позиції перебували 14 росіян, вони без бою здалися в полон двом українським військовим.

"На унікальних кадрах з нічних дронів бачимо, як двоє наших десантників фактично строєм виводять російських солдатів у полон. Блискуча і героїчна робота", – наголосили в бригаді.