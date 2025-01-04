Двоє десантників ЗСУ взяли у полон 14 росіян на одному з найгарячіших напрямків – відео
Двоє військових з 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Збройних Сил України, які виконують бойові задачі на Курахівському напрямку, взяли у полон 14 російських окупантів. Про це повідомила пресслужба бригади й опублікувала відео.
Штурмова група 79 ОДШБр підійшла впритул до однієї з російських позицій. Перед тим по окупантах успішно відпрацювали пілоти ударних дронів різних типів.
Після інтенсивного і тривалого нальоту окупанти сховалися в бліндажах і не покидали укриттів.
"Таким чином двом штурмовикам 79-ки вдається досягнути абсолютної раптовості – вони кидають гранати просто до входу у ворожий бліндаж. Перелякані окупанти тут же кидають зброю і підіймають руки", – йдеться у повідомленні.
На той час на позиції перебували 14 росіян, вони без бою здалися в полон двом українським військовим.
"На унікальних кадрах з нічних дронів бачимо, як двоє наших десантників фактично строєм виводять російських солдатів у полон. Блискуча і героїчна робота", – наголосили в бригаді.
- 2 грудня 2024 року повідомлялося, що десантники взяли у полон більш як десять росіян у Курській області.
- 23 грудня стало відомо, що двоє бійців 28 бригади відбили ворожий штурм та полонили п'ятьох росіян.
- 24 грудня українські військові взяли в полон 11 представників окупаційної армії, серед них – один громадянин Білорусі.