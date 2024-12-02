Десантники взяли у полон у Курській області більше десятка росіян
Українські військові у Курській області взяли в полон ще 11 солдатів армії Росії. Про це повідомили у 80 окремій десантно-штурмовій Галицькій бригаді.
За словами десантників, ворог намагався штурмувати позиції українських військових у Курській області, але невдало. Частина окупантів була знищена, хтось утік, а вцілілих узяли в полон.
Як розповіли полонені з 11 десантно-штурмової бригади армії Росії, їм поставили завдання захопити населений пункт, який контролювали Збройні Сили України.
Однак, за словами українських воїнів, ворожі солдати виявилися погано підготовленими та слабо оснащеними. Крім цього з'ясувалося, що це колишні в'язні, яких кинули в бій як "гарматне мʼясо". Командування ворога втекло щойно почався бій.
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