У Курській області Росії військовослужбовці Сил спеціальних операцій Збройних Сил України взяли в полон кілька десятків морських піхотинців РФ. Про це повідомила пресслужба ССО й опублікувала відповідне відео.

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У повідомленні йдеться, що під час проведення спеціальних дій на Курському напрямку бійці Сил спецоперацій завдали суттєвих втрат у живій силі противнику.

Крім того, було взято в полон декілька десятків військовослужбовців 810 бригади морської піхоти РФ.

"Саме так ворожі морпіхи повинні "відзначати" своє професійне свято", – зазначили військові.