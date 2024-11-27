У Курській області бійці ССО взяли в полон декілька десятків морських піхотинців РФ – відео
У Курській області Росії військовослужбовці Сил спеціальних операцій Збройних Сил України взяли в полон кілька десятків морських піхотинців РФ. Про це повідомила пресслужба ССО й опублікувала відповідне відео.
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях
У повідомленні йдеться, що під час проведення спеціальних дій на Курському напрямку бійці Сил спецоперацій завдали суттєвих втрат у живій силі противнику.
Крім того, було взято в полон декілька десятків військовослужбовців 810 бригади морської піхоти РФ.
"Саме так ворожі морпіхи повинні "відзначати" своє професійне свято", – зазначили військові.
- 6 листопада стало відомо, що Сили оборони взяли в полон військовослужбовця 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ, який був свідком вбивства українських військовополонених і посмертного відтинання їм голів.
- 20 листопада ДШВ повідомили, що українські десантники в одному бою в Курській області взяли в полон близько трьох десятків росіян.