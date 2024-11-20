Українські десантники в одному бою в Курській області взяли в полон близько трьох десятків росіян. Про це повідомила 80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада Збройних Сил України й опублікувала відповідне відео. Обережно: на відео ненормативна лексика.

За інформацією військових, днями під час одного із невдалих ворожих штурмів десантники 80 бригади знищили чималу кількість противника, а ті, хто вцілів, вирішили здатись, чим врятували своє життя.

Галицьким десантникам вдалося взяти в полон 26 росіян.

На відео розповідь двох бійців підрозділу "Шторм Z". Вони – колишні увʼязнені, яких після підписання контракту та десятиденної підготовки кинули в бій як "гарматне мʼясо", йдеться у повідомленні.

"Проте після зустрічі з українськими десантниками вони вирішили здатися та рекомендують чинити так і своїм співгромадянам", – наголосили в 80 ОДШБ.