Украинские десантники в одном бою в Курской области взяли в плен около трех десятков россиян. Об этом сообщила 80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада Вооруженных Сил Украины и опубликовала соответствующее видео. Осторожно: на видео ненормативная лексика.

По информации военных, на днях во время одного из неудачных вражеских штурмов десантники 80 бригады уничтожили немалое количество противника, а уцелевшие решили сдаться, чем спасли свою жизнь.

Галицким десантникам удалось взять в плен 26 россиян.

На видео рассказ двух бойцов подразделения "Шторм Z". Они – бывшие заключенные, которых после подписания контракта и десятидневной подготовки бросили в бой как "пушечное мясо", говорится в сообщении.

"Однако после встречи с украинскими десантниками они решили сдаться и рекомендуют поступать так и своим согражданам", — подчеркнули в 80 ОДШБ.