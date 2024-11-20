Десантники в одном бою на Курском направлении взяли в плен 26 россиян – видео
Украинские десантники в одном бою в Курской области взяли в плен около трех десятков россиян. Об этом сообщила 80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада Вооруженных Сил Украины и опубликовала соответствующее видео. Осторожно: на видео ненормативная лексика.
По информации военных, на днях во время одного из неудачных вражеских штурмов десантники 80 бригады уничтожили немалое количество противника, а уцелевшие решили сдаться, чем спасли свою жизнь.
Галицким десантникам удалось взять в плен 26 россиян.
На видео рассказ двух бойцов подразделения "Шторм Z". Они – бывшие заключенные, которых после подписания контракта и десятидневной подготовки бросили в бой как "пушечное мясо", говорится в сообщении.
"Однако после встречи с украинскими десантниками они решили сдаться и рекомендуют поступать так и своим согражданам", — подчеркнули в 80 ОДШБ.
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