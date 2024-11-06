ВСУ взяли в плен оккупанта, который был свидетелем обезглавления украинских военнопленных

Оккупант (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Силы обороны взяли в плен военнослужащего 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Вооруженных сил России, который является свидетелем убийства украинских военнопленных и посмертного отсечения им голов. Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины.

Военные рассказали, что оккупанта взяли в плен на территории Курской области бойцы 47 отдельной механизированной бригады ВСУ.

Военнопленный признался, что в октябре 2022 года, отбывая наказание в одной из российских колоний, он согласился подписать контракт с террористами Группы Вагнера. В составе подразделений участвовал в штурмовых действиях позиций Сил обороны в Соледаре и Бахмуте Донецкой области. В июне 2023 года участвовал в "походе" на Москву, которую тогда организовал главарь террористической Группы Вагнера Евгений Пригожин.

В июне этого года, по словам военнопленного, он подписал новый контракт и вступил на службу в 155 бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота России. В августе, когда бригада была переброшена в Курскую область, принимал непосредственное участие в боевых действиях как помощник гранатометчика.

В конце сентября в районе населенного пункта Глушково стал свидетелем убийства двух украинских военнопленных. По словам россиянина, приказ о казни и последующем отрезании от тел голов отдал командир подразделения. Военнопленный назвал его имя, а также имена бойцов – непосредственных исполнителей этого военного преступления.

По данным разведки, 155 отдельная бригада морской пехоты понесла в Курской области очень существенные потери, из-за чего личный состав части часто покидает боевые позиции и отказывается от выполнения приказов.

Фото: ДШВ ВСУ

18 июня тогдашний генпрокурор Костин написал, что на Донецком направлении российские оккупанты обезглавили украинского военного. На следующий день прокуратура установила имя убитого защитника и данные потенциальных командиров захватчиков.

17 августа правоохранители начали расследование по факту опубликованного в сети видео с обезглавленным, вероятно, украинским военным в Белгородской области.

13 октября ОГП открыл уголовное производство по вероятному расстрелу девяти украинских военнопленных в Курской области.