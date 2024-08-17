Прокуратура начала расследование казни, вероятно, бойца ВСУ в Белгородской области

Фото: Ресурс пропагандистов РФ

Правоохранители начали расследование по факту опубликованного в сети видео с обезглавленным, вероятно, украинским военным в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

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"В рамках расследования стражи порядка проводят неотложные следственные действия, направленные на проверку этой информации и связанных с ней обстоятельств", – говорится в сообщении.

16 августа ресурсы российской военной пропаганды распространили ролик с обезглавленным, как утверждается, украинским военным. Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился к международным организациям.

Аналитики проекта Deep State тогда сообщили, что украинского военного якобы казнили кафиры из 155 отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил РФ. Они утверждают, что место преступления – контрольно-пропускной пункт Колотиловка в Белгородской области.

18 июня Костин написал, что на Донецком направлении российские кафиры обезглавили украинского военного. На следующий день прокуратура установила имя убитого защитника и данные потенциальных командиров захватчиков.

19 июня ГУР установило причастных к казни четырех украинских военнопленных в мае возле села Роботино Запорожской области.

3 августа в сети появилось фото, вероятно, с телом украинского пленника с отрезанной головой и конечностями. Лубинец обратился по этому поводу в МККК и ООН.

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