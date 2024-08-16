Россияне распространяют видео с якобы обезглавленным военным ВСУ. Лубинец отреагировал

Дмитрий Лубинец заявил, что такие видео россияне используют, чтобы запугать и деморализовать украинцев

Дмитрий Лубинец (Фото: Офис омбудсмена)

16 августа российские оккупанты начали распространять в социальных сетях видео с отрезанной головой якобы украинского военного. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что обратился по этому поводу в международные организации.

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Омбудсмен написал, что обратился в Организацию Объединенных наций и Международный комитет Красного Креста по поводу очередного акта нарушения международного гуманитарного права российской стороной.

По словам Лубинца, такие видео россияне используют, чтобы запугать и деморализовать украинцев.

"Однако это только утверждает нас в стремлении привлечь каждого, кто совершает такие бесчеловечные зверства, к неизбежной ответственности", — подчеркнул он.

Аналитики проекта Deep State сообщили, что украинского военного якобы казнили оккупанты из 155 отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил РФ. Они утверждают, что место преступления – контрольно-пропускной пункт Колотиловка.

18 июня Костин написал, что на Донецком направлении российские оккупанты обезглавили украинского военного. На следующий день прокуратура установила имя убитого защитника и данных потенциальных командиров захватчиков.

19 июня ГУР установило причастных к казни четырех украинских военнопленных в мае возле села Работино Запорожской области.

3 августа в сети появилось фото, вероятно, с телом украинского пленного с отрезанной головой и конечностями. Лубинец обратился по этому поводу в МККК и ООН.

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