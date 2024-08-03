В сети появилось вероятное фото жестокого убийства украинского пленного: омбудсмен ответил

Дмитрий Лубинец (Фото: Facebook должностного лица)

В сети появилось фото, возможно, с телом украинского пленного с отрезанной головой и конечностями. Уполномоченный Верховной Рады Дмитрий Лубинец сообщил, что срочно обратился к Международному комитету Красного Креста и Организации Объединенных Наций, а также к украинским правоохранителям.

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"В сети появилось фото, вероятно, с телом украинского пленного, которому россияне отрезали голову и конечности. Это не просто нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными, это поведение извергов!" – написал он.

Учитывая появление фото, Лубинец срочно обратился в МККК и ООН, чтобы эти международные организации зафиксировали очередное нарушение прав человека со стороны РФ.

Также омбудсмен обратился в украинские правоохранительные органы, чтобы те проверили личность убитого пленного и факт этого преступления.

Уполномоченный напомнил: военнопленные находятся в руках вражеского государства и именно оно отвечает за обращение с ними.

"То есть ответственность за убийство и увечья лежит не только на российских солдатах, но и на самой РФ", – подчеркнул чиновник.

Он отметил, что в рамках "гибридной войны" Россия хочет запугать гражданских и военных украинцев, распространяя такие видео и фото и совершая такие действия.

4 июня генпрокурор Костин сообщил, что за время полномасштабной войны оккупанты казнили по меньшей мере 61 украинского военнопленного, о подозрениях сообщено четырем россиянам, вынесен один приговор суда.

18 июня генпрокурор написал, что на Донецком направлении российские оккупанты обезглавили украинского военного. На следующий день прокуратура установила имя убитого оккупантами защитника и данные потенциальных командиров захватчиков.

19 июня ГУР установило причастных к казни четырех украинских военнопленных в мае возле села Работино Запорожской области.

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