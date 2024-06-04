Россияне казнили 61 украинского военнопленного, есть лдин приговор – генпрокурор

Генпрокурор Костин сообщил, что расследуются 27 производств по фактам казни 61 воина, сообщено о подозрениях четырем оккупантам, есть первый приговор

Андрей Костин (Фото – Офис генпрокурора)

За время полномасштабной войны оккупанты казнили по меньшей мере 61 украинского военнопленного, о подозрениях сообщено четырем россиянам, вынесен один приговор суда. Об этом в эфире телемарафона сообщил генпрокурор Андрей Костин.

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Он заявил, что все украинские военные подвергались пыткам в плену РФ – оккупанты пытают их, содержат в бесчеловечных условиях, морят голодом, отказывают в медицинской помощи, бьют за украинский язык и прибегают к другим способам физического насилия.

По словам Костина, потерпевшими признаны 2200 украинских защитников, которые находились в плену РФ. Более 500 военных свидетельствовали о применении против них физического насилия во время допросов – в частности, это были пытки электротоком.

Также генпрокурор сообщил, что установлено по меньшей мере 25 объектов в 15 регионах РФ, где системно издеваются над украинскими военными.

С начала российской агрессии зарегистрировано 450 уголовных производств по фактам жестокого обращения с военнопленными. Также расследуются 27 производств по фактам казни 61 защитника, сообщено о подозрениях четырем оккупантам. Два дела направлены в суд, уже есть первый приговор.

Комментируя распространенное в сети видео издевательств над украинскими военнопленными на Харьковском направлении, Костин отметил, что работа по установлению фигурирующих на этих кадрах лиц продолжается.