ООН отримала дані, що за зиму росіяни стратили 32 українських військовополонених

Російський окупант (Фото: ресурс загарбників)

Моніторингова місія Організації об'єднаних націй з прав людини в Україні має дані, що росіяни стратили щонайменше 32 українських військовополонених впродовж зими. Про це йдеться у звіті місії.

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Документ охоплює період з 1 грудня 2023 року по 29 лютого 2024-го.

Впродовж цього часу інституція отримала повідомлення про страти щонайменше 32 нещодавно захоплених українських військовополонених, що відбулися у 12 окремих інцидентах.

Відомство підтвердило три з цих інцидентів, у яких російські загарбники стратили сімох українських військових, які вибули зі строю (франц. hors de combat). Це правовий термін, який означає, що людина або здалася у полон, або ясно виражає намір здатися, або непритомна чи яким-небудь іншим чином виведена зі строю.

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Також у звітний період організація опитала 60 українських військовополонених чоловіків, нещодавно звільнених з російського полону, котрі провели у несвободі від трьох тижнів до майже двох років.

Покази цих полонених підтвердили раніше задокументовані способи широко поширених тортур, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження або покарання у російському полоні, а також умов утримання, які не відповідають міжнародному праву.

Відомство зауважує, що наслідки повторних тортур, жорстокого поводження, ізоляції та поганих умов у російському полоні серйозно вплинули на фізичне та психічне здоров’я багатьох українських військовополонених із ризиком довготривалих негативних наслідків.

На початку березня в Офісі генпрокурора повідомили, що факти страти російськими окупантами українських військовополонених фіксувалися від самого початку повномасштабного вторгнення РФ, проте протягом останніх чотирьох місяців цих випадків побільшало.

9 лютого 2024-го прокуратура повідомила, що окупанти вбили двох українських військовополонених під Бахмутом.

18 лютого на одному з Telegram-каналів було опубліковано повідомлення про розстріл шістьох полонених оборонців механізованої бригади ЗСУ на одній із позицій в Авдіївці. Того ж дня було виявлено відео вбивства ще двох українських воїнів поблизу села Веселе Бахмутського району. Офіс генпрокурора розпочав розслідування.

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