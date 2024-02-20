Поблизу Роботиного росіяни розстріляли трьох українських військовополонених. Розпочато розслідування

Скриншот з відео

У соцмережах поширили відео, на якому російські окупанти нібито розстрілюють українських військовополонених на південному напрямку. Офіс генпрокурора заявив про початок розслідування.

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Ролик поширила компанія DeepState, яка спеціалізується на створенні інтерактивних мап з фронту. Стверджується, що інцидент відбувся 18 лютого поблизу села Роботине Запорізької області, де продовжується наступ ворога.

DeepState з посиланням на "дані суміжних підрозділів" констатує, що страчені українські військові на відео – бійці 3 бригади оперативного призначення Національної гвардії "Спартан".

Сама бригада поки що ніяк не коментувала ролик.

Пресслужба ОГП нагадала, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Провадження відкрито за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Відео 18+ – тут.

27 грудня 2023 року в соцмережах з'явилися кадри, на яких російські загарбники поставили трьох українських бійців на коліна і розстріляли з відстані в кілька метрів. Це сталося на південному напрямку, поблизу Роботиного Запорізької області.

9 лютого 2024-го прокуратура повідомила, що окупанти вбили двох українських військовополонених під Бахмутом.

16 лютого, коли українське командування ухвалило рішення відійти з укріпрайону "Зеніт", росіяни оприлюднили в соцмережах відео із загиблими українськими військовими на даному опорному пункті – тіла були звалені у воду.

18 лютого стало відомо, що окупанти розстріляли ще двох українських військовополонених на сході.

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