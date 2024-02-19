У мережі пишуть, що росіяни заходили до Роботиного під Запоріжжям. ЗСУ: Знищуємо на підході

Тарнавський заявив, що Сили оборони припиняють спроби росіян наступати в Запорізькій області

Олександр Тарнавський (Фото: ЗСУ)

На Запоріжжі росіяни ведуть атаки в районі звільненого Роботиного, ситуація контрольована. Про це повідомив командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський.

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За його словами, минулої доби було відбито 10 спроб росіян наступати на селище, ворог повернувся до тактики малих штурмових груп із залученням кількох одиниць бронетехніки.

"Ці спроби наступальних дій припиняються, ворог на околицях Роботиного знищується", – заявив Тарнавський.

Спікер угруповання Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону сказав, що у зоні відповідальності зменшилася активність артилерії та авіації загарбників.

Раніше український аналітичний канал DeepState писав, що окупантам вдалося зайти до Роботиного, але більшість було ліквідовано.

22 серпня 2023 року воїни бригади "Магура" з боями увійшли до Роботиного та організували евакуацію мирних жителів на американських бойових машинах піхоти Bradley.

23 серпня бійці 47 бригади встановили державний прапор у селі Роботине на Мелітопольському напрямку.

28 серпня заступник міністра оборони Ганна Маляр офіційно підтвердила визволення бійцями Сил оборони населеного пункту Роботине.

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