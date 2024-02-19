В сети пишут, что россияне заходили в Работино под Запорожьем. ВСУ: Уничтожаем на подходе
В Запорожской области россияне ведут атаки в районе освобожденного Работино, ситуация контролируемая. Об этом сообщил командующий Сил обороны Таврийского направления Александр Тарнавский.
По его словам, за минувшие сутки было отражено 10 попыток россиян наступать на поселок, враг вернулся к тактике малых штурмовых групп с привлечением нескольких единиц бронетехники.
"Эти попытки наступательных действий пресекаются, враг на окраинах Работино уничтожается", — заявил Тарнавский.
Спикер группировки Дмитрий Лиховий в эфире национального телемарафона сказал, что в зоне ответственности уменьшилась активность артиллерии и авиации захватчиков.
Ранее украинский аналитический канал DeepState писал, что оккупантам удалось зайти в Работино, но большинство было ликвидировано.
- 22 августа 2023 года воины бригады "Магура" с боями вошли в Работино и организовали эвакуацию мирных жителей на американских боевых машинах пехоты Bradley.
- 23 августа бойцы 47 бригады установили государственный флаг в селе Работино на Мелитопольском направлении.
- 28 августа заместитель министра обороны Анна Маляр официально подтвердила освобождение бойцами Сил обороны населенного пункта Работино.
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