В сети пишут, что россияне заходили в Работино под Запорожьем. ВСУ: Уничтожаем на подходе

Тарнавский заявил, что Силы обороны пресекают попытки россиян наступать в Запорожской области

Александр Тарнавский (Фото: ВСУ)

В Запорожской области россияне ведут атаки в районе освобожденного Работино, ситуация контролируемая. Об этом сообщил командующий Сил обороны Таврийского направления Александр Тарнавский.

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По его словам, за минувшие сутки было отражено 10 попыток россиян наступать на поселок, враг вернулся к тактике малых штурмовых групп с привлечением нескольких единиц бронетехники.

"Эти попытки наступательных действий пресекаются, враг на окраинах Работино уничтожается", — заявил Тарнавский.

Спикер группировки Дмитрий Лиховий в эфире национального телемарафона сказал, что в зоне ответственности уменьшилась активность артиллерии и авиации захватчиков.

Ранее украинский аналитический канал DeepState писал, что оккупантам удалось зайти в Работино, но большинство было ликвидировано.

22 августа 2023 года воины бригады "Магура" с боями вошли в Работино и организовали эвакуацию мирных жителей на американских боевых машинах пехоты Bradley.

23 августа бойцы 47 бригады установили государственный флаг в селе Работино на Мелитопольском направлении.

28 августа заместитель министра обороны Анна Маляр официально подтвердила освобождение бойцами Сил обороны населенного пункта Работино.

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