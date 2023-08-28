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В Минобороны подтвердили освобождение Роботиного на юге

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2023, 08:48
В Минобороны подтвердили освобождение Роботиного на юге - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Заместитель министра обороны Анна Маляр официально подтвердила освобождение бойцами Сил обороны населенного пункта Роботино на юге. Ее цитирует Military Media Center.

Она отметила, что ВСУ продвигаются в сторону Новопрокоповки и Очеретоватого "несмотря на яростное сопротивление врага".

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Милана Головань
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войнаосвобождениедеоккупацияАнна Малярроботино
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