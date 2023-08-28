В Минобороны подтвердили освобождение Роботиного на юге
28.08.2023, 08:48
Фото: Генштаб ВСУ
Заместитель министра обороны Анна Маляр официально подтвердила освобождение бойцами Сил обороны населенного пункта Роботино на юге. Ее цитирует Military Media Center.
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Она отметила, что ВСУ продвигаются в сторону Новопрокоповки и Очеретоватого "несмотря на яростное сопротивление врага".
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