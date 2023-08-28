У Міноборони підтвердили звільнення Роботиного на півдні

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр офіційно підтвердила звільнення бійцями Сил оборони населеного пункту Роботине на півдні. Її цитує Military Media Center.

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Вона зазначила, що ЗСУ просуваються в бік Новопрокопівки та Очеретуватого "попри шалений опір ворога".

22 серпня воїни 47 ОМБр з боями увійшли до Роботиного та організували евакуацію мирних мешканців. Згодом з'явилося відео, на якому воїни встановлюють у населеному пункті державний прапор.

У районі Роботиного з початку літа відбувалися запеклі бої. Це напрямок Токмака та Мелітополя – звільнення останнього дозволить Силам оборони обірвати логістику росіян на півдні, вийти до Азовського моря та діставати ракетами до тимчасово окупованого Криму.

23 серпня 2023 року у Генштабі повідомили, що українські військові закріплюються на досягнутих рубежах у напрямку Новопрокопівки, вона розташована нижче Роботиного, приблизно за 2,5 кілометри від нього.

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