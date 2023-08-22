RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

47 бригада ЗСУ зайшла до Роботиного на БМП Bradley — фото, відео, деталі боїв, евакуація людей

Этот материал также доступен на русском
22.08.2023, 10:20
47 бригада ЗСУ зайшла до Роботиного на БМП Bradley — фото, відео, деталі боїв, евакуація людей - Фото
Кадри з Роботиного (Фото: 47 ОМБр)

Воїни 47 окремої механізованої бригади "Магура" увійшли до Роботиного на Мелітопольському напрямку. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, бригада з боями увійшла до селища та організувала евакуацію мирних жителів на американських бойових машинах піхоти Bradley.

Вона зазначила, що триває планова робота та знищення ворога.

Кадри з Роботиного (Фото: 47 ОМБр)

Росіяни ж безперервно обстрілюють Роботине з артилерії, бої тривають.

Це перше фактичне підтвердження заходу українських підрозділів до цього населеного пункту.

Кадри з Роботиного (Фото: 47 ОМБр)

У пресслужбі 47 ОМБр заявили, що бійці два місяці запеклих боїв проривали ешелоновану оборону окупантів. Після евакуації цивільних у безпечному місці їх оглянули медики та дали змогу зателефонувати рідним.

"Півтора року чекали на ЗСУ. Ми похапали речі, документи і бігли, дорогою викидаючи ці пакети, бо життя — найцінніше. А потім ці хлопці з 47 бригади вивезли нас на танку", — розповіли жителі Роботиного.

Фронт на Мелітопольському напрямку (Карта: Military Land)

У районі Роботиного з початку літа тривають запеклі бої. Це напрямок Токмака та Мелітополя — звільнення останнього дозволить Силам оборони обвалити логістику росіян на півдні, вийти до Азовського моря та діставати ракетами до тимчасово окупованого Криму.
  • Контрнаступ йде "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється, заявив начальник ГУР Буданов.
  • Західні союзники почали "тверезо" оцінювати темпи контрнаступу України.
  • У Пентагоні заявили, що в Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але ЗСУ зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції.

Читайте також: Зеленський: Ми не починали контрнаступ раніше, бо не було чим. Загинули б тисячі

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнанаступЗапорізька область47 бригадаРоботине
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 