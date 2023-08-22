47 бригада ЗСУ зайшла до Роботиного на БМП Bradley — фото, відео, деталі боїв, евакуація людей

Воїни 47 окремої механізованої бригади "Магура" увійшли до Роботиного на Мелітопольському напрямку. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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За її словами, бригада з боями увійшла до селища та організувала евакуацію мирних жителів на американських бойових машинах піхоти Bradley.

Вона зазначила, що триває планова робота та знищення ворога.

Росіяни ж безперервно обстрілюють Роботине з артилерії, бої тривають.

Це перше фактичне підтвердження заходу українських підрозділів до цього населеного пункту.

У пресслужбі 47 ОМБр заявили, що бійці два місяці запеклих боїв проривали ешелоновану оборону окупантів. Після евакуації цивільних у безпечному місці їх оглянули медики та дали змогу зателефонувати рідним.

"Півтора року чекали на ЗСУ. Ми похапали речі, документи і бігли, дорогою викидаючи ці пакети, бо життя — найцінніше. А потім ці хлопці з 47 бригади вивезли нас на танку", — розповіли жителі Роботиного.

У районі Роботиного з початку літа тривають запеклі бої. Це напрямок Токмака та Мелітополя — звільнення останнього дозволить Силам оборони обвалити логістику росіян на півдні, вийти до Азовського моря та діставати ракетами до тимчасово окупованого Криму.

Контрнаступ йде "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється, заявив начальник ГУР Буданов.

Західні союзники почали "тверезо" оцінювати темпи контрнаступу України.

У Пентагоні заявили, що в Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але ЗСУ зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції.

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