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Пентагон: В Україні далеко не ідеальна ситуація, але українські війська зробили диво

Этот материал также доступен на русском
11.08.2023, 09:34
Пентагон: В Україні далеко не ідеальна ситуація, але українські війська зробили диво - Фото
Пет Райдер (Фото - Pentagon / Alexander Kubitza)

В Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але українські війська зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції. Про це заявив речник Пентагону Пет Райдер на брифінгу.

"Вони у жорсткій боротьбі. Ми знали, вони знали з самого початку, що, незалежно від того, коли розпочнеться будь-який контрнаступ, це буде важкий бій", – сказав Райдер.

Він наголосив, що США мають намір продовжувати працювати з українськими військами, щоб надати їм необхідні можливості, включно з навчанням.

"Зробімо крок назад і визнаймо, що це далеко не ідеальна ситуація. Ніхто в здоровому глузді ніколи не побажав, щоб Росія вторглася в Україну, але вони це зробили. І українці, незважаючи ні на що, змогли відтіснити росіян на оборонну позицію, що саме по собі є дивом з огляду на стан української армії під час вторгнення Росії", – пояснив представник Міністерства оборони США. 

Він зазначив, що українські війська за дуже короткий проміжок часу змогли розробити та реалізувати видатні можливості та досягти визначних результатів у далеко не ідеальній ситуації.

"У майбутньому ми продовжимо консультуватися з ними, продовжимо навчати їх, щоб вони могли повернути собі суверенну територію і зрештою виграти цю битву", – заявив Райдер.

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Наталія Медведєва
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