Пентагон: В Україні далеко не ідеальна ситуація, але українські війська зробили диво

В Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але українські війська зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції. Про це заявив речник Пентагону Пет Райдер на брифінгу.

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"Вони у жорсткій боротьбі. Ми знали, вони знали з самого початку, що, незалежно від того, коли розпочнеться будь-який контрнаступ, це буде важкий бій", – сказав Райдер.

Він наголосив, що США мають намір продовжувати працювати з українськими військами, щоб надати їм необхідні можливості, включно з навчанням.

"Зробімо крок назад і визнаймо, що це далеко не ідеальна ситуація. Ніхто в здоровому глузді ніколи не побажав, щоб Росія вторглася в Україну, але вони це зробили. І українці, незважаючи ні на що, змогли відтіснити росіян на оборонну позицію, що саме по собі є дивом з огляду на стан української армії під час вторгнення Росії", – пояснив представник Міністерства оборони США.

Він зазначив, що українські війська за дуже короткий проміжок часу змогли розробити та реалізувати видатні можливості та досягти визначних результатів у далеко не ідеальній ситуації.

"У майбутньому ми продовжимо консультуватися з ними, продовжимо навчати їх, щоб вони могли повернути собі суверенну територію і зрештою виграти цю битву", – заявив Райдер.

На початку серпня в МО заявили, що ЗСУ на півдні "місцями прорвали першу лінію оборони".

Контрнаступ йде "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється, заявив начальник ГУР Буданов.

Західні союзники почали "тверезо" оцінювати темпи контрнаступу України.

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