Залужний, Буданов і Резніков поговорили з Міллі та Остіном. Головна тема — наступ ЗСУ та ППО

Українське військово-політичне керівництво провело розширені переговори з американськими колегами. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

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За його словами, у зустрічі взяли участь головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський, командувач Повітряних сил Микола Олещук, міністр оборони Олексій Резніков, його заступник Олександр Павлюк, командувач розвідки Кирило Буданов та голова прикордонної служби Сергій Дейнеко.

Від США були радник президента з національної безпеки Джейк Салліван, голова Пентагону Ллойд Остін та голова об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі.

Залужний та командувачі угрупованнями розповіли про ситуацію на фронті та наступ ЗСУ.

"Сили оборони мають успіхи та звільняють нашу землю, але росіяни місцями тиснуть на нашу оборону", — заявив Єрмак.

Під час діалогу партнерам повідомили про ключові потреби Сил оборони, а також про необхідність посилення протиповітряної оборони. Американці запевнили у продовженні довгострокової підтримки України.

7 серпня стало відомо, що адміністрація президента США працює над запитом на додаткове фінансування України.

The Washinghton Post пише, що допомога Україні б'є всі рекорди, і США вже виділили $66,2 млрд.

За даними CNN, США схвалили надсилання до України танків Abrams. Очікується, що вони будуть в Україні до осені.

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