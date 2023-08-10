Залужный, Буданов и Резников поговорили с Милли и Остином. Главная тема — наступление ВСУ

Украинское военно-политическое руководство провело расширенные переговоры с американскими коллегами. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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От США были советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, глава Пентагона Ллойд Остин и председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

Залужный и командующие группировками рассказали о ситуации на фронте и наступлении ВСУ.

"Силы обороны имеют успехи и освобождают нашу землю, но россияне местами давят на нашу оборону", — заявил Ермак.

Во время диалога партнерам сообщили о ключевых нуждах Сил обороны, а также необходимости усиления противовоздушной обороны. Американцы заверили в продолжении долгосрочной поддержки Украины.

7 августа стало известно, что администрация президента США работает над запросом на дополнительное финансирование Украины.

The Washinghton Post пишет, что помощь Украине бьет все рекорды, и США уже выделили $66,2 млрд.

По данным CNN, США одобрили отправку в Украину танков Abrams. Ожидается, что они будут в Украине к осени.

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