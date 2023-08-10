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Залужный, Буданов и Резников поговорили с Милли и Остином. Главная тема — наступление ВСУ

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10.08.2023, 14:32
Залужный, Буданов и Резников поговорили с Милли и Остином. Главная тема — наступление ВСУ - Фото
Валерий Залужный (Фото: ОП)

Украинское военно-политическое руководство провело расширенные переговоры с американскими коллегами. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, во встрече участвовали главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, командующий Силами обороны Таврийского направления Александр Тарнавский, командующий Воздушными силами Николай Олещук, министр обороны Алексей Резников, его заместитель Александр Павлюк, командующий Нацгвардией Александр Пивненко, начальник разведки Кирилл Буданов и глава погранслужбы Сергей Дейнеко. 

От США были советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, глава Пентагона Ллойд Остин и председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. 

Залужный и командующие группировками рассказали о ситуации на фронте и наступлении ВСУ.

"Силы обороны имеют успехи и освобождают нашу землю, но россияне местами давят на нашу оборону", — заявил Ермак.

Во время диалога партнерам сообщили о ключевых нуждах Сил обороны, а также необходимости усиления противовоздушной обороны. Американцы заверили в продолжении долгосрочной поддержки Украины. 

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Дмитрий Гриниченко
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