Залужный, Буданов и Резников поговорили с Милли и Остином. Главная тема — наступление ВСУ
Украинское военно-политическое руководство провело расширенные переговоры с американскими коллегами. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
От США были советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, глава Пентагона Ллойд Остин и председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.
Залужный и командующие группировками рассказали о ситуации на фронте и наступлении ВСУ.
"Силы обороны имеют успехи и освобождают нашу землю, но россияне местами давят на нашу оборону", — заявил Ермак.
Во время диалога партнерам сообщили о ключевых нуждах Сил обороны, а также необходимости усиления противовоздушной обороны. Американцы заверили в продолжении долгосрочной поддержки Украины.
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- The Washinghton Post пишет, что помощь Украине бьет все рекорды, и США уже выделили $66,2 млрд.
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