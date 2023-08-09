UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Politico: Байден завтра обнародует запрос на миллиарды долларов финансирования для Украины

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2023, 23:10
Politico: Байден завтра обнародует запрос на миллиарды долларов финансирования для Украины - Фото
Джо Байден (фото: EPA)

Ожидается, что в четверг, 10 августа, администрация президента США Джо Байдена обнародует свой запрос на миллиарды долларов дополнительного финансирования для оружия и другой помощи Украины. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на два информированных источника.

Ожидается, что в этот запрос войдет помощь Тайваню и деньги для пополнения средств для помощи пострадавшим от стихийных бедствий.

Источники издания не предоставили дополнительных деталей относительно суммы запроса или конкретных целей.

Politico пишет, что этот запрос "подогреет" уже развернутую борьбу за государственное финансирование в Конгрессе США, где многие консерваторы сохраняют "глубокий скептицизм" по предоставлению Украине дополнительных денег без более полного учета того, как помощь тратится на сегодняшний день.

Государственное финансирование истекает 30 сентября.

Представители палаты представителей и Сената ожидают, что средства для Украины, Тайваня и помощи пострадавшим от стихийных бедствий могут быть приняты с дополнительными расходами, которые предотвратят прекращение работы, пишет Politico.

Издание отмечает, что преодоление этого временного промежутка, скорее всего, окажется сложным, требуя большого двухпартийного подъема.

Читайте также: Rheinmetall приобрел 50 танков Leopard 1 для Украины, может поставить 30 – Handelsblatt

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
СШАвойнаконгрессвоенная помощьджо байден
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 