Politico: Байден завтра обнародует запрос на миллиарды долларов финансирования для Украины

Ожидается, что в четверг, 10 августа, администрация президента США Джо Байдена обнародует свой запрос на миллиарды долларов дополнительного финансирования для оружия и другой помощи Украины. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на два информированных источника.

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Ожидается, что в этот запрос войдет помощь Тайваню и деньги для пополнения средств для помощи пострадавшим от стихийных бедствий.

Источники издания не предоставили дополнительных деталей относительно суммы запроса или конкретных целей.

Politico пишет, что этот запрос "подогреет" уже развернутую борьбу за государственное финансирование в Конгрессе США, где многие консерваторы сохраняют "глубокий скептицизм" по предоставлению Украине дополнительных денег без более полного учета того, как помощь тратится на сегодняшний день.

Государственное финансирование истекает 30 сентября.

Представители палаты представителей и Сената ожидают, что средства для Украины, Тайваня и помощи пострадавшим от стихийных бедствий могут быть приняты с дополнительными расходами, которые предотвратят прекращение работы, пишет Politico.

Издание отмечает, что преодоление этого временного промежутка, скорее всего, окажется сложным, требуя большого двухпартийного подъема.

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