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Rheinmetall приобрел 50 танков Leopard 1 для Украины, может поставить 30 – Handelsblatt

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2023, 22:13
Rheinmetall приобрел 50 танков Leopard 1 для Украины, может поставить 30 – Handelsblatt - Фото
Leopard 1A5 (Фото: baiv.nl)

Компания Rheinmetall готовит очередной экспорт боевых танков в Украину, для этого концерн приобрел 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в промышленных кругах.

Теперь танки должны быть переоборудованы на немецких предприятиях для использования в Украине.

Около 30 из 50 танков могут быть доставлены в Украину, пишет Handelsblatt.

Ранее бельгийские СМИ сообщали о закупке 50 танков Leopard 1, но было неизвестно, кто именно купил эту технику.

  • В конце июля силы обороны Украины получили из Германии первый десяток танков Leopard 1A5.
  • Директор Rheinmetall заявлял, что концерн не будет ждать окончания войны, чтобы открыть обещанный оружейный завод в Украине. Он собирается сделать это в течение следующих 12 недель, то есть не позднее середины осени 2023 года.
  • Rheinmetall должен передать ВСУ еще две системы противовоздушной обороны Skynex, сообщили в компании.

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Артём Джерипа
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