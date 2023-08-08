Rheinmetall приобрел 50 танков Leopard 1 для Украины, может поставить 30 – Handelsblatt

Компания Rheinmetall готовит очередной экспорт боевых танков в Украину, для этого концерн приобрел 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в промышленных кругах.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Теперь танки должны быть переоборудованы на немецких предприятиях для использования в Украине.

Около 30 из 50 танков могут быть доставлены в Украину, пишет Handelsblatt.

Ранее бельгийские СМИ сообщали о закупке 50 танков Leopard 1, но было неизвестно, кто именно купил эту технику.

В конце июля силы обороны Украины получили из Германии первый десяток танков Leopard 1A5.

Директор Rheinmetall заявлял, что концерн не будет ждать окончания войны, чтобы открыть обещанный оружейный завод в Украине. Он собирается сделать это в течение следующих 12 недель, то есть не позднее середины осени 2023 года.

Rheinmetall должен передать ВСУ еще две системы противовоздушной обороны Skynex, сообщили в компании.

Читайте также: Этот немец "выбивал" Leopard 2 для Украины. Сегодня он приехал и увидел их на фронте – фото

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.