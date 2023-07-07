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07.07.2023, 10:50

Этот немец "выбивал" Leopard 2 для Украины. Сегодня он приехал увидеть их на фронте – фото

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Этот немец "выбивал" Leopard 2 для Украины. Сегодня он приехал увидеть их на фронте – фотоЭтот немец "выбивал" Leopard 2 для Украины. Сегодня он приехал увидеть их на фронте – фотоЭтот немец "выбивал" Leopard 2 для Украины. Сегодня он приехал увидеть их на фронте – фотоЭтот немец "выбивал" Leopard 2 для Украины. Сегодня он приехал увидеть их на фронте – фотоЭтот немец "выбивал" Leopard 2 для Украины. Сегодня он приехал увидеть их на фронте – фотоЭтот немец "выбивал" Leopard 2 для Украины. Сегодня он приехал увидеть их на фронте – фото
Этот немец "выбивал" Leopard 2 для Украины. Сегодня он приехал увидеть их на фронте – фотоЭтот немец "выбивал" Leopard 2 для Украины. Сегодня он приехал увидеть их на фронте – фотоЭтот немец "выбивал" Leopard 2 для Украины. Сегодня он приехал увидеть их на фронте – фотоЭтот немец "выбивал" Leopard 2 для Украины. Сегодня он приехал увидеть их на фронте – фотоЭтот немец "выбивал" Leopard 2 для Украины. Сегодня он приехал увидеть их на фронте – фотоЭтот немец "выбивал" Leopard 2 для Украины. Сегодня он приехал увидеть их на фронте – фото
Этот немец "выбивал" Leopard 2 для Украины. Сегодня он приехал увидеть их на фронте – фотоЭтот немец "выбивал" Leopard 2 для Украины. Сегодня он приехал увидеть их на фронте – фотоЭтот немец "выбивал" Leopard 2 для Украины. Сегодня он приехал увидеть их на фронте – фотоЭтот немец "выбивал" Leopard 2 для Украины. Сегодня он приехал увидеть их на фронте – фотоЭтот немец "выбивал" Leopard 2 для Украины. Сегодня он приехал увидеть их на фронте – фотоЭтот немец "выбивал" Leopard 2 для Украины. Сегодня он приехал увидеть их на фронте – фото

Германия может дать Силам обороны намного больше танков Leopard 2, чем уже сделано за более чем полгода с момента принятия решения о передаче немецкой бронетехники; это нужно срочно. К этому призвал в Facebook с южного фронта в Украине правительство канцлера Олафа Шольца член комитета Бундестага по оборонной политике от Свободной демократической партии Германии Маркус Фабер.

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Вместе с французским коллегой Филиппом Фоллио (основатель партии Центристский альянс) немецкий депутат, который служил в свое время в инженерно-танковых войсках бундесвера, снова приехал в Украину и сейчас находится на фронте в Запорожской области.

Они пообщались с экипажами ЗСУ Gepard, Leopard 2 и колесных "танков" AMX-10RC, которые уже побывали в боях.

Фабер был одним из тех немецких политиков, кто "выбивал" Leopard, БМП Marder и другое вооружение для ВСУ, Фоллио – бронетехнику Франции.

"Приятно видеть Leopard 2 за работой в Запорожской области. Бригады очень довольны машиной. Два из шести "Лео" были повреждены в бою (мина, противотанковое орудие), но подлежали ремонту. Экипажи не пострадали", – описал он ситуацию.

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Он отметил, что украинские танкисты, которые были в подбитых машинах, использовали танки T-64 в прошлом "и знают, что не выжили бы, если бы наехали на мину или попали под противотанковое оружие".

Фабер написал, что российские оккупанты рассматривают Leopard 2 "как важную цель, но пока безуспешно".

"18 танков из наших 328, которые мы передали, очень избирательно помогают в Украине. Значительно больше 5% наших боевых танков нужно, чтобы изменить ситуацию на фронте длиной свыше 1300 км", – обратился он к Шольцу.

Сопровождающий иностранных партнеров Егор Чернев, зампред комитета Рады по нацбезопасности, обороне и разведке, написал, что их цель – оценить работу западного вооружения и потребности ВСУ и по возвращении доложить об этом в своих парламентах.

"Гости были в восторге от наших героических ребят. Пообещали по возвращении развернуть в своих парламентах новую кампанию по поставке Украине дополнительной техники. В прошлый раз они своего добились, и возлагаю на них большие надежды. Парламентская дипломатия в действии", – отметил Чернев.

Фото: Facebook Фабера и Чернева

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Евгений Пилипенко
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Теги: Германия, война, франция, бундесвер, танк, военная помощь, Leopard, маркус фабер, Филипп Фоллио
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