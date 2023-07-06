В США озвучили, какие кассетные боеприпасы могут дать. Резников анонсирует хорошие новости

Украина может получить от США кассетные боеприпасы с низким коэффициентом неразрывающихся бомб, сообщил на брифинге 6 июля официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Министр обороны Алексей Резников тем временем анонсировал "хорошие новости" из Штатов, связанные с "разными видами" боеприпасов.

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По словам Райдера, на складах США есть "несколько вариантов" боеприпасов, и те, которые рассматриваются в Штатах, не будут включать более старые варианты с показателем неисправности выше 2,35%.

Он отметил, что если будет принято решение о поставках боеприпасов Украине, США "будут тщательно выбирать снаряды с низким коэффициентом неразрывающихся боеприпасов с последними данными об их испытаниях".

Резников вечером 6 июля сообщил, что у него был продуктивный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином – обсудили текущую ситуацию на передовой и последующие шаги в контрнаступательной операции.

"Также мы говорили о новых проектах, связанных с поставкой различных видов боеприпасов. Следите за хорошими новостями", – написал Резников.

Он также сообщил, что вскоре после Вильнюсского саммита НАТО состоится очередное заседание в формате "Рамштайн".

Кассетные боеприпасы в действии:

По данным Reuters, уже завтра администрация Байдена объявит о новом пакете военной помощи Украине, в который якобы войдут и кассетные боеприпасы.

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