У США озвучили, які касетні боєприпаси можуть надати. Резніков анонсує хороші новини
Україна може отримати від США касетні боєприпаси з низьким коефіцієнтом бомб, що не розриваються, повідомив під час брифінгу 6 липня офіційний представник Пентагону Патрік Райдер. Міністр оборони Олексій Резніков тим часом анонсував "хороші новини" зі Штатів, пов’язані із "різними видами" боєприпасів.
За словами Райдера, на складах США є "кілька варіантів" боєприпасів, і ті, які розглядають у Штатах, не включатимуть старіші варіанти з показником несправності вище 2,35%.
Він зазначив, що якщо буде ухвалено рішення про постачання боєприпасів Україні, США "ретельно обиратимуть снаряди з низьким коефіцієнтом боєприпасів, що не розриваються, з останніми даними щодо їх випробувань".
Резніков ввечері 6 липня повідомив, що мав продуктивну розмову з головою Пентагону Ллойдом Остіном – обговорили поточну ситуацію на передовій та подальші кроки в контрнаступальній операції.
"Також ми говорили про нові проєкти, пов’язані з постачанням різних видів боєприпасів. Слідкуйте за хорошими новинами", – написав Резніков.
Він також повідомив, що незабаром після Вільнюського саміту НАТО відбудеться чергове засідання в форматі "Рамштайн".
Касетні боєприпаси в дії:
- За даними Reuters, вже завтра адміністрація Байдена оголосить про новий пакет військової допомоги Україні, до якого нібито увійдуть і касетні боєприпаси.
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