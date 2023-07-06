У США озвучили, які касетні боєприпаси можуть надати. Резніков анонсує хороші новини

Україна може отримати від США касетні боєприпаси з низьким коефіцієнтом бомб, що не розриваються, повідомив під час брифінгу 6 липня офіційний представник Пентагону Патрік Райдер. Міністр оборони Олексій Резніков тим часом анонсував "хороші новини" зі Штатів, пов’язані із "різними видами" боєприпасів.

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За словами Райдера, на складах США є "кілька варіантів" боєприпасів, і ті, які розглядають у Штатах, не включатимуть старіші варіанти з показником несправності вище 2,35%.

Він зазначив, що якщо буде ухвалено рішення про постачання боєприпасів Україні, США "ретельно обиратимуть снаряди з низьким коефіцієнтом боєприпасів, що не розриваються, з останніми даними щодо їх випробувань".

Резніков ввечері 6 липня повідомив, що мав продуктивну розмову з головою Пентагону Ллойдом Остіном – обговорили поточну ситуацію на передовій та подальші кроки в контрнаступальній операції.

"Також ми говорили про нові проєкти, пов’язані з постачанням різних видів боєприпасів. Слідкуйте за хорошими новинами", – написав Резніков.

Він також повідомив, що незабаром після Вільнюського саміту НАТО відбудеться чергове засідання в форматі "Рамштайн".

Касетні боєприпаси в дії:

За даними Reuters, вже завтра адміністрація Байдена оголосить про новий пакет військової допомоги Україні, до якого нібито увійдуть і касетні боєприпаси.

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