США можуть оголосити про передачу в Україні касетних боеприпасів вже завтра – ЗМІ

Питання про постачання касетних боєприпасів Україні перебуває на стадії "активного розгляду", проте офіційних заяв про це найближчим часом очікувати не варто. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на Reuters.

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Офіційний преспредставник Білого Дому Ендрю Бейтс підтвердив журналістам, що адміністрація президента Джо Байдена розглядає можливість постачання Україні касетних боєприпасів.

Бейтс пояснив, що це питання перебуває на стадії "активного розгляду", але для певних заяв час ще не настав.

Зокрема двоє американських чиновників сказали Reuters, що очікується, що вже завтра адміністрація Байдена оголосить про новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть касетні боєприпаси.

Раніше сьогодні американські медіа повідомляли, що США планують надати Україні касетні боєприпаси, які заборонені більш ніж у 120 країнах, оскільки здатні завдавати невиборних збитків на великій території.

ДОВІДКА. Касетні (кластерні) боєприпаси призначені для знищення бронетехніки та піхоти на відкритому просторі. Касетний снаряд розпадається на десятки дрібніших зарядів, які у разі неспрацьовування можуть залишатися на полі бою навіть роками. Застосування касетних боєприпасів обмежено Конвенцією з касетних боєприпасів від 2008 року, але Україна, Китай, США, Індія, Пакистан, РФ, Ізраїль, Південна Корея та деякі інші країни її не підтримали. США хочуть замінити DPICM альтернативними боєприпасами за програмою AWP від Lockheed Martin і Alliant Techsystems, які мають схожу або більшу ефективність, не залишаючи водночас боєприпасів, що не розірвалися.

Ще в січні 2023 року FP повідомила, що Туреччина восени 2022-го нібито передала Україні касетні снаряди. Посол України Боднар спростував це.

Також у січні ERR писало, що Естонія хоче передати Україні касетні боєприпаси, але для цього потрібна згода країни-виробника – Німеччини. Водночас генсек НАТО Столтенберг відкидає можливість передачі ЗСУ касетним боєприпасам. З ним згоден голова МО ФРН Пісторіус.

У лютому глава МЗС Кулеба виступив на захист потреб у касетних боєприпасах: "З юридичного погляду перешкод для цього немає. І якщо ми їх отримаємо, то застосуємо лише проти ЗС РФ".

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