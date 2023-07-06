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США можуть оголосити про передачу в Україні касетних боеприпасів вже завтра – ЗМІ

Этот материал также доступен на русском
06.07.2023, 19:17
США можуть оголосити про передачу в Україні касетних боеприпасів вже завтра – ЗМІ - Фото
Корпуси російських касетних снарядів на виставці залишків військової техніки РФ у Празі (фото - Wikipedia / Jan Helebrant)

Питання про постачання касетних боєприпасів Україні перебуває на стадії "активного розгляду", проте офіційних заяв про це найближчим часом очікувати не варто. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на Reuters.

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Офіційний преспредставник Білого Дому Ендрю Бейтс підтвердив журналістам, що адміністрація президента Джо Байдена розглядає можливість постачання Україні касетних боєприпасів.

Бейтс пояснив, що це питання перебуває на стадії "активного розгляду", але для певних заяв час ще не настав.

Зокрема двоє американських чиновників сказали Reuters, що очікується, що вже завтра адміністрація Байдена оголосить про новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть касетні боєприпаси.

Раніше сьогодні американські медіа повідомляли, що США планують надати Україні касетні боєприпаси, які заборонені більш ніж у 120 країнах, оскільки здатні завдавати невиборних збитків на великій території.

ДОВІДКА. Касетні (кластерні) боєприпаси призначені для знищення бронетехніки та піхоти на відкритому просторі. Касетний снаряд розпадається на десятки дрібніших зарядів, які у разі неспрацьовування можуть залишатися на полі бою навіть роками. Застосування касетних боєприпасів обмежено Конвенцією з касетних боєприпасів від 2008 року, але Україна, Китай, США, Індія, Пакистан, РФ, Ізраїль, Південна Корея та деякі інші країни її не підтримали. США хочуть замінити DPICM альтернативними боєприпасами за програмою AWP від Lockheed Martin і Alliant Techsystems, які мають схожу або більшу ефективність, не залишаючи водночас боєприпасів, що не розірвалися.

Читайте також: ЗСУ потрібні касетні боєприпаси для контрнаступу. HRW пише Байдену – "не давайте"

Сергій Бережний
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