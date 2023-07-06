ЗСУ потрібні касетні боєприпаси для контрнаступу. Human Rights Watch пише Байдену – "не давайте"
Міжнародна неурядова організація Human Rights Watch зі штаб-квартирою в Нью-Йорку на тлі повідомлень, що адміністрація США нібито розглядає питання постачання необхідних Україні касетних боєприпасів для визвольної війни проти Росії, закликала Вашингтон не давати їх ЗСУ.
Стаття, опублікована 6 липня, починається з підзаголовка "Нове дослідження деталізує використання Україною широко забороненої зброї", а потім і першого речення: "Українські сили застосували касетні боєприпаси, внаслідок яких загинули та отримали серйозні поранення мирні жителі".
Лише після цього йдеться, що "російські сили широко застосовували касетні боєприпаси в Україні, внаслідок чого загинуло багато мирних жителів і було завдано іншої серйозної шкоди цивільному населенню".
Далі HRW наводить свідчення кількох випадків підриву цивільних на таких боєприпасах.
Як пишуть у звіті, поки Ізюм на Харківщині був в окупації, ЗСУ нібито били по загарбниках у місті також і касетними боєприпасами, від чого страждали й цивільні.
Українське Міноборони відповіло на їхній запит про коментар, що "касетні боєприпаси не застосовувалися в межах і навколо міста Ізюм у 2022 році, коли він перебував під російською окупацією".
HRW робить висновок, що "обидві сторони повинні негайно припинити використання касетних боєприпасів" і, щобільше, "не прагнути отримати більше цієї зброї", а "США не повинні передавати Україні касетні боєприпаси".
Раніше Human Rights Watch звинуватила ЗСУ у застосуванні заборонених мін "Медальйон". У МЗС тоді відповіли.
LIGA.net запросила коментар щодо цього у комунікаторів Офісу президента, Міноборони та Міністерства закордонних справ.
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Про те, що у президента США Джо Байдена "думають над постачанням Україні касетних боєприпасів", CNN писала ще восени.
За час агресивної російської війни на знищення українців та України неодноразово з'являлися різні заклики припинити постачання озброєнь ЗСУ, що спираються на аргумент "щоб перестали гинути люди". Іншими словами, організації та підписанти різних відкритих листів де-факто закликали до капітуляції України.
- Ще в січні 2023 року FP повідомила, що Туреччина восени 2022-го нібито передала Україні касетні снаряди. Посол України Боднар спростував це.
- Також у січні ERR писало, що Естонія хоче передати Україні касетні боєприпаси, але для цього потрібна згода країни-виробника – Німеччини. Водночас генсек НАТО Столтенберг відкидає можливість передання ЗСУ касетних боєприпасів. З ним згоден голова МО ФРН Пісторіус.
- У лютому глава МЗС Кулеба виступив на захист потреб у касетних боєприпасах: "З юридичної точки зору перешкод для цього немає. І якщо ми їх отримаємо, то застосуємо лише проти ЗС РФ".
- 22 червня у Пентагоні повідомили очевидне: касетні боєприпаси "згодилися б" Україні проти російських окопів.
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