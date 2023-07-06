ВСУ нужны кассетные боеприпасы для контрнаступления. HRW пишет Байдену – "не давайте"

Международная неправительственная организация Human Rights Watch со штаб-квартирой в Нью-Йорке на фоне сообщений, что администрация США якобы рассматривает вопрос поставок необходимых Украине кассетных боеприпасов для освободительной войны против России, призвала Вашингтон не давать их ВСУ.

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Статья, опубликованная 6 июля, начинается c подзаголовка "Новое исследование детализирует использование Украиной широко запрещенного оружия", а затем и первого предложения: "Украинские силы применили кассетные боеприпасы, в результате которых погибли и получили серьезные ранения мирные жители".

Только после этого идет, что "российские силы обширно применяли кассетные боеприпасы в Украине, в результате чего погибло много мирных жителей и был нанесен другой серьезный ущерб гражданскому населению".

Далее HRW приводит свидетельства нескольких случаев подрыва гражданских на таких боеприпасах.

Как пишут в отчете, пока Изюм в Харьковской области был в оккупации, ВСУ якобы били по захватчикам в городе также и кассетными боеприпасами, от чего страдали и гражданские.

СПРАВКА. Кассетные (кластерные) боеприпасы предназначены для уничтожения бронетехники и пехоты на открытом пространстве. Кассетный снаряд распадается на десятки более мелких зарядов, которые в случае несрабатывания могут оставаться на поле боя даже годами. Применение кассетных боеприпасов ограничено Конвенцией по кассетным боеприпасам от 2008 года, но Украина, Китай, США, Индия, Пакистан, РФ, Израиль, Южная Корея и некоторые другие страны ее не поддержали. США хотят заменить DPICM альтернативными боеприпасами по программе AWP от Lockheed Martin и Alliant Techsystems, которые обладают сопоставимой или большей эффективностью, не оставляя при этом неразорвавшихся боеприпасов.

Украинское Минобороны ответило на их запрос о комментарии, что "кассетные боеприпасы не применялись в пределах и вокруг города Изюм в 2022 году, когда он находился под российской оккупацией".

HRW делает вывод, что "обе стороны должны немедленно прекратить использование кассетных боеприпасов" и, более того, "не стремиться получить больше этого оружия", а "США не должны передавать Украине кассетные боеприпасы".

Ранее Human Rights Watch обвинила ВСУ в применении запрещенных мин "Медальон". В МИД тогда ответили.

LIGA.net запросила комментарий на этот счет у коммуникаторов Офиса президента, Минобороны и Министерства иностранных дел.

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О том, что у президента США Джо Байдена "думают над поставкой Украине кассетных боеприпасов", CNN писала еще осенью.

За время агрессивной российской войны на уничтожение украинцев и Украины неоднократно появлялись различные призывы прекратить поставки вооружений ВСУ, опирающиеся на аргумент "чтобы перестали гибнуть люди". Другими словами, организации и подписанты различных открытых писем де-факто призывали к капитуляции Украины.

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