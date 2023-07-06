ВСУ нужны кассетные боеприпасы для контрнаступления. HRW пишет Байдену – "не давайте"
Международная неправительственная организация Human Rights Watch со штаб-квартирой в Нью-Йорке на фоне сообщений, что администрация США якобы рассматривает вопрос поставок необходимых Украине кассетных боеприпасов для освободительной войны против России, призвала Вашингтон не давать их ВСУ.
Статья, опубликованная 6 июля, начинается c подзаголовка "Новое исследование детализирует использование Украиной широко запрещенного оружия", а затем и первого предложения: "Украинские силы применили кассетные боеприпасы, в результате которых погибли и получили серьезные ранения мирные жители".
Только после этого идет, что "российские силы обширно применяли кассетные боеприпасы в Украине, в результате чего погибло много мирных жителей и был нанесен другой серьезный ущерб гражданскому населению".
Далее HRW приводит свидетельства нескольких случаев подрыва гражданских на таких боеприпасах.
Как пишут в отчете, пока Изюм в Харьковской области был в оккупации, ВСУ якобы били по захватчикам в городе также и кассетными боеприпасами, от чего страдали и гражданские.
Украинское Минобороны ответило на их запрос о комментарии, что "кассетные боеприпасы не применялись в пределах и вокруг города Изюм в 2022 году, когда он находился под российской оккупацией".
HRW делает вывод, что "обе стороны должны немедленно прекратить использование кассетных боеприпасов" и, более того, "не стремиться получить больше этого оружия", а "США не должны передавать Украине кассетные боеприпасы".
Ранее Human Rights Watch обвинила ВСУ в применении запрещенных мин "Медальон". В МИД тогда ответили.
LIGA.net запросила комментарий на этот счет у коммуникаторов Офиса президента, Минобороны и Министерства иностранных дел.
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О том, что у президента США Джо Байдена "думают над поставкой Украине кассетных боеприпасов", CNN писала еще осенью.
За время агрессивной российской войны на уничтожение украинцев и Украины неоднократно появлялись различные призывы прекратить поставки вооружений ВСУ, опирающиеся на аргумент "чтобы перестали гибнуть люди". Другими словами, организации и подписанты различных открытых писем де-факто призывали к капитуляции Украины.
- Еще в январе 2023 года FP сообщила, что Турция осенью 2022-го якобы передала Украине кассетные снаряды. Посол Украины Боднар опроверг это.
- Также в январе ERR писало, что Эстония хочет передать Украине кассетные боеприпасы, но для этого нужно согласие страны-производителя – Германии. При этом генсек НАТО Столтенберг отвергает возможность передачи ВСУ кассетных боеприпасов. С ним согласен глава МО ФРГ Писториус.
- В феврале глава МИД Кулеба выступил в защиту потребности в кассетных боеприпасах: "С юридической точки зрения препятствий для этого нет. И если мы их получим, то применим только против ВС РФ".
- 22 июня в Пентагоне сообщили очевидное: кассетные боеприпасы "пригодились бы" Украине против российских окопов.
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