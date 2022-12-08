У Байдена думают над поставкой Украине кассетных боеприпасов – CNN

В администрации президента США Джо Байдена думают над поставкой Украине кассетных боеприпасов, но пока считают их крайней мерой. Об этом пишет CNN со ссылкой на свои источники.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Белый дом рассматривал просьбу Украины о поставке таких боеприпасов несколько месяцев и не отклонил ее, пишут журналисты. Администрация Байдена не снимает этот вариант с рассмотрения как последнего средства, если запасы начнут опасно истощаться.

Кассетные боеприпасы запрещены в около 100 странах, они способны разрываться на несколько суббоеприпасов и "засеивать" ими большую площадь, объясняют в CNN. Ни США, ни Украина не подписали Конвенцию, которая запрещает производство и накопление таких боеприпасов.

Отмечается, что для Украины кассетные боеприпасы могут решить две проблемы: необходимость большого количества снарядов для западных ракетных систем и артиллерии, а также численное превосходство России в артиллерии.

"Они более эффективны при концентрации российских войск. Россияне используют все эти кассетные боеприпасы, им все равно. Мы собираемся воевать с российскими войсками, но россияне воюют с нашими гражданскими лицами с помощью кассетных боеприпасов", – сказал журналистам неназванный украинский чиновник.

По данным Reuters, США думают над поставкой Украине высокоточного снаряда с дальностью 150 км.

Читайте также: США "будут рады", если Шольц одобрит поставки танков Leopard 2 для армии Украины – FAZ

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.