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У Байдена думают над поставкой Украине кассетных боеприпасов – CNN

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2022, 06:50
У Байдена думают над поставкой Украине кассетных боеприпасов – CNN - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

В администрации президента США Джо Байдена думают над поставкой Украине кассетных боеприпасов, но пока считают их крайней мерой. Об этом пишет CNN со ссылкой на свои источники.

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Белый дом рассматривал просьбу Украины о поставке таких боеприпасов несколько месяцев и не отклонил ее, пишут журналисты. Администрация Байдена не снимает этот вариант с рассмотрения как последнего средства, если запасы начнут опасно истощаться.

Кассетные боеприпасы запрещены в около 100 странах, они способны разрываться на несколько суббоеприпасов и "засеивать" ими большую площадь, объясняют в CNN. Ни США, ни Украина не подписали Конвенцию, которая запрещает производство и накопление таких боеприпасов.

Отмечается, что для Украины кассетные боеприпасы могут решить две проблемы: необходимость большого количества снарядов для западных ракетных систем и артиллерии, а также численное превосходство России в артиллерии.

"Они более эффективны при концентрации российских войск. Россияне используют все эти кассетные боеприпасы, им все равно. Мы собираемся воевать с российскими войсками, но россияне воюют с нашими гражданскими лицами с помощью кассетных боеприпасов", – сказал журналистам неназванный украинский чиновник.

  • По данным Reuters, США думают над поставкой Украине высокоточного снаряда с дальностью 150 км.

Читайте также: США "будут рады", если Шольц одобрит поставки танков Leopard 2 для армии Украины – FAZ

Марко Сировой
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боеприпасы ВСУ война оружие джо байден кассетные боеприпасы
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