США "будут рады", если Шольц одобрит поставки танков Leopard 2 для армии Украины – FAZ

Осенью Соединенные Штаты якобы дали понять Германии, что одобрят поставку немецких основных боевых танков Leopard 2 Вооруженным Силам Украины для противостояния российским оккупантам, если Берлин решится на такой шаг. Об этом сообщает FAZ со ссылкой на два источника, имеющих доступ к конфиденциальной информации из двух стран.

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Издание пишет, что в октябре Джейк Салливан (советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности) "проинформировал об этом" Йенса Плетнера, советника по внешней политике канцлера Олафа Шольца.

Салливан якобы сказал Плетнеру по телефону, что Вашингтон "будет рад", если Германия по своей инициативе поставит Силам обороны Leopard 2. Как уточняет источник, топ-чиновник США добавил, однако, что "Америка не просит Германию делать такие поставки".

Еще один источник сообщил, что Салливан будто бы "дал сигнал Плетнеру в октябре, что это "нормально", если Германия поставит танки Украине".

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Газета уточняет, что в правительстве ФРГ не опровергли информацию о "сигналах" Салливана Плетнеру.

Пресс-секретарь немецкого правительства сказал, что он "в постоянном контакте с союзниками, особенно с США, по поводу совместных усилий по поддержке Украины", но подробности "конфиденциальны".

Канцлер неоднократно подчеркивал, что Германия действует в унисон с союзниками и не намерена давать "леопарды", пока США не поставят ВСУ свои основные боевые танки – Abrams.

Эксперты, однако, утверждают, что есть веские аргументы в пользу того, чтобы сначала Украина получила немецкие танки, отмечают в издании.

"Например, Густав Грессель из Евросовета по международным отношениям указывает, что Leopard 2 является основным танком армии Польши, и поэтому Украина могла бы обслуживать танки этого типа прямо через границу в Польше. Это пока невозможно с американскими танками. "Поэтому есть объективные причины сказать: сначала должен быть Leopard 2", — приводит FAZ его слова.

Производители танков Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann только со складов готовы в короткие сроки передать Украине 80 танков, и еще 30 единиц будет использоваться в центре боевой подготовки Бундесвера как "танки противника". Но эти три десятка машин могут заменить для такой задачи танками российского производства "из украинских запасов", уточнили в издании.

Євген Пилипенко

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