Генсека НАТО спросили о Leopard для ВСУ. Сказал, что есть "большая логистическая проблема"

Сейчас в НАТО сосредоточены на том, чтобы у Сил обороны Украины работало то вооружение, которое уже поставлено западными союзниками, потому что "огромные проблемы" связаны с обслуживанием и логистикой. Так генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил на вопрос о возможности передачи ВСУ современных западных танков вроде Leopard 2.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Ему напомнили на конференции в Берлине, что в Европе предлагали образовать консорциум из 13 стран (совокупно около 2000 танков на вооружении), чтобы совместно поставлять современную бронетехнику ВСУ, и спросили, что он думает по этому поводу.

Столтенберг ответил, что "абсолютно понимает необходимость обсуждения и рассмотрения конкретных систем", но отказался вдаваться в специфику типов вооружений, "которые мы рассматриваем". "Но союзники постоянно рассматривают различные его типы", – заверил он.

Генсек отметил, что Украине "уже предоставили много передовых систем, в том числе и бронетехнику", сказал, что "важно обсудить, какие дополнительные системы мы должны предоставить", и уточнил, что "идет постоянная дискуссия и диалог с Украиной по этому поводу".

Читайте также: Кулеба: Для нас загадка, почему Германия не дает Украине танки Leopard

"Но так же важно, как поставлять новые системы, чрезвычайно важно убедиться, что системы (тут говорил неразборчиво; вероятно, "уже поставленные". — Ред.) работают. Потому что мы действительно поставили много систем. А им нужны боеприпасы, запчасти, обслуживание", – перечислил Столтенберг.

По его оценке, сейчас проблемы связаны в основном с обеспечением того, чтобы все уже поставленные вооружения "действительно функционировали надлежащим образом"; он назвал это "огромной логистической проблемой".

"Я не говорю, что новые системы не имеют значения. Но я говорю, что чрезвычайно важно обеспечить работу всех систем, которые уже на местах. И мы тоже сосредоточены на этом", – сказал генсек НАТО.

В другой части конференции Столтенберг говорил, что "у США очень много танков одного основного типа, а у нас в Европе – немного, причем семи разных типов".

Читайте также: Глава Еврокомиссии: Если украинцы говорят, что им нужны боевые танки, нужно их дать

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.