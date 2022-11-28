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Поддержка ВСУ в НАТО – как кот Шредингера. Запрета на танки нет – посол Польши в Альянсе

Цей матеріал також доступний українською
28.11.2022, 13:13
Поддержка ВСУ в НАТО – как кот Шредингера. Запрета на танки нет – посол Польши в Альянсе - Фото
Томаш Шатковски (фото – правительство Польши)

Не существует никакой договоренности в НАТО, запрещающей передавать Украине современные танки, системы ПРО/ПВО и другую тяжелую технику. Об этом в эфире Польского радио заявил посол Польши в НАТО Томаш Шатковский, обсуждая вопрос военной помощи Силам обороны.

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"В публичном пространстве, от публичных спикеров в Берлине, мы часто слышали в последние месяцы, что есть какая-то договоренность между членами НАТО, что, например, тяжелая техника не должна передаваться, а потом – что танки не должны передаваться, затем – "может, танки и можно, но не западного производства"... Это абсолютная неправда", – сказал дипломат.

Точно так же "было неожиданностью предположить", отметил Шатковский, что это Альянс должен решать, а не единолично Берлин, дать ли батареи ПРО Patriot военным Украины.

СПРАВКА. В конце ноября Германия предложила Польше ЗРК Patriot, а Варшава сказала – "лучше дайте их Украине", и Берлин ответил, что для этого нужно решение союзников по Альянсу и что их это застало врасплох. Генсек НАТО заявил, что для этого решения союзников не нужно: это решать Берлину.

Посол Польши в НАТО напомнил то, о чем ранее говорил генсек Альянса Йенс Столтенберг: что в некоторых случаях для безопасности стран-членов Альянса важнее передать технику и боеприпасы Украине, чем складировать это у себя на складах.

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Между тем, Шатковский описал ситуацию в НАТО в плане военной поддержки Украины как "кота Шредингера": "С одной стороны идет дискуссия, ее [помощь] поощряет генсек, а с другой стороны есть вето некоторых стран, противодействие и нежелание".

При этом отношение некоторых стран к поддержке ВСУ меняется в лучшую сторону, отметил посол, указав, что часть союзников на юге Европы "претерпели позитивную трансформацию".

Шатковский также указал, что Франция, которую часто критикуют, вообще является единственной страной, кроме Польши, поставляющей ВСУ целые артиллерийские системы: "Имеется в виду не только то, что стреляет, но и система управления огнем, эффективные боеприпасы".

  • Германия масштабно помогает ВСУ в противостоянии с российскими захватчиками.
  • Между тем Берлин пока принципиально не дает Украине танки Leopard и другую бронетехнику.
Євген Пилипенко
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