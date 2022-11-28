Батареи Patriot для ВСУ. "Украинцы работают на более сложной технике", заявил евродепутат

Польский депутат Европарламента Иоахим Брудзиньский назвал "оторванными от реальности" заявления, что украинцы якобы не смогут в ближайшее время управлять зенитно-ракетными комплексами ПРО Patriot, когда Силы обороны уже эффективно воюют с помощью более продвинутых систем ЗРК NASAMS и IRIS-T SLM. Об этом он заявил в эфире радио RMF FM.

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Он считает, что "это фантастическая идея" – передать ЗРК украинцам, а не устанавливать их на границе на территории Польши, потому что в Украине эффективность батарей будет намного выше.

По поводу умения военнослужащих ВСУ управляться с техникой западного образца он сказал, что "американцы обучают украинскую армию с 2014 года – и слава богу".

"Украинцы эксплуатируют гораздо более сложные ракетные комплексы, чем немецкие "Пэтриоты" 1980-х", – сказал он на соответствующий вопрос.

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По словам Брудзиньского, Польша "уже много месяцев призывает немецкую сторону вместо ветхих бундесверовских касок, вместо символической помощи – две машины скорой помощи – реально поддержать Украину".

"Это в интересах всего европейского сообщества и всего НАТО", – заявил евродепутат.

Германия масштабно помогает ВСУ в противостоянии с российскими захватчиками. Между тем, Берлин пока принципиально не дает Украине танки Leopard и другую бронетехнику.

В конце ноября Германия предложила Польше ЗРК Patriot, а Варшава сказала – "лучше дайте их Украине", и Берлин ответил, что для этого нужно решение союзников по Альянсу и что их это застало врасплох. Генсек НАТО заявил, что для этого решения союзников не нужно: это решать Берлину.

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Євген Пилипенко

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