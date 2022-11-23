Германия дает полякам комплексы ПРО Patriot. Глава Минобороны Польши: Отдайте их Украине

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился к Германии с предложением передать Украине комплексы противоракетной обороны Patriot, обещанные ранее Варшаве. Об этом Блащак сообщил в Twitter.

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"После новых ракетных обстрелов со стороны России я попросил Германию передать предложенные Польше батареи Patriot в Украину и установить их на ее западной границе. Это убережет Украину от новых жертв и отключений электроэнергии и повысит безопасность на нашей восточной границе", – написал Блащак.

Германия предложила укрепить польское небо своими комплексами Patriot на фоне падения 15 ноября ракеты на территории Польши, и 21 ноября согласилась разместить их возле границы с Украиной.

Украина также просит Patriot для защиты от российских ракетных ударов по критической инфраструктуре, но союзники такую ПВО пока не дают.

23 ноября РФ нанесла ракетные удары почти по всей Украине, в том числе по Киеву. В ряде регионов – перебои с поставками электроэнергии.

В Киеве ракеты попали минимум в один объект инфраструктуры и двухэтажный жилой дом. Есть погибшие, более 20 пострадавших.

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Сергій Бережний

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