Германия дает полякам комплексы ПРО Patriot. Глава Минобороны Польши: Отдайте их Украине
Министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился к Германии с предложением передать Украине комплексы противоракетной обороны Patriot, обещанные ранее Варшаве. Об этом Блащак сообщил в Twitter.
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"После новых ракетных обстрелов со стороны России я попросил Германию передать предложенные Польше батареи Patriot в Украину и установить их на ее западной границе. Это убережет Украину от новых жертв и отключений электроэнергии и повысит безопасность на нашей восточной границе", – написал Блащак.
Германия предложила укрепить польское небо своими комплексами Patriot на фоне падения 15 ноября ракеты на территории Польши, и 21 ноября согласилась разместить их возле границы с Украиной.
Украина также просит Patriot для защиты от российских ракетных ударов по критической инфраструктуре, но союзники такую ПВО пока не дают.
- 23 ноября РФ нанесла ракетные удары почти по всей Украине, в том числе по Киеву. В ряде регионов – перебои с поставками электроэнергии.
- В Киеве ракеты попали минимум в один объект инфраструктуры и двухэтажный жилой дом. Есть погибшие, более 20 пострадавших.
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