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Германия дает полякам комплексы ПРО Patriot. Глава Минобороны Польши: Отдайте их Украине

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2022, 22:50
Германия дает полякам комплексы ПРО Patriot. Глава Минобороны Польши: Отдайте их Украине - Фото
Мариуш Блащак (Фото - EPA)

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился к Германии с предложением передать Украине комплексы противоракетной обороны Patriot, обещанные ранее Варшаве. Об этом Блащак сообщил в Twitter.

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"После новых ракетных обстрелов со стороны России я попросил Германию передать предложенные Польше батареи Patriot в Украину и установить их на ее западной границе. Это убережет Украину от новых жертв и отключений электроэнергии и повысит безопасность на нашей восточной границе", – написал Блащак.

Германия предложила укрепить польское небо своими комплексами Patriot на фоне падения 15 ноября ракеты на территории Польши, и 21 ноября согласилась разместить их возле границы с Украиной.

Украина также просит Patriot для защиты от российских ракетных ударов по критической инфраструктуре, но союзники такую ПВО пока не дают.

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Сергій Бережний
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ПРО Patriot Мариуш Блащак Германия польша военная помощь
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