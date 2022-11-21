Германия и Польша договорились разместить ЗРК Patriot у границы с Украиной

Министры обороны Германии и Польши договорились разместить зенитные ракетные комплексы Patriot у границы с Украиной. Об этом они сообщили после телефонного разговора, состоявшегося в понедельник, 21 ноября.

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"Я провел разговор с К.Ламбрехт. Министр обороны Германии подтвердила свою готовность разместить пусковые установки Patriot на границе с Украиной. Осталось определить их версию, как быстро они к нам попадут и как долго будут находиться. Надеюсь, немецкая сторона предоставит подробности в ближайшее время", – говорится в Twitter польского министра Блащака.

Немецкое министерство сообщило, что Польша как сосед воюющего государства находится под особым риском и поэтому требует усиления противовоздушной обороны.

"Мы договорились отправить в Польшу системы противовоздушной обороны Patriot и оказать помощь в защите воздушного пространства Польши с помощью истребителей Eurofighter", — говорится в заявлении министра Кристин Ламбрехт.

Украина тоже просит Patriot для защиты от российских ракетных ударов по критической инфраструктуре, но партнеры такой ПВО пока не дают.

15 ноября 2022 года РФ устроила массированный ракетный обстрел: выпустила по Украине около 100 ракет (73 из них сбили ПВО).

Две ракеты упали в Польше недалеко от границы с Украиной, погибли два человека. Варшава проводит расследование и считает это несчастным случаем.

В НАТО считают, что упала украинская ракета ПВО, но не обвиняет в этом Киев.

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Андрій Водяний

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