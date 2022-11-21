UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Германия и Польша договорились разместить ЗРК Patriot у границы с Украиной

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2022, 21:43
Германия и Польша договорились разместить ЗРК Patriot у границы с Украиной - Фото
Patriot (фото - скриншот с видео)

Министры обороны Германии и Польши договорились разместить зенитные ракетные комплексы Patriot у границы с Украиной. Об этом они сообщили после телефонного разговора, состоявшегося в понедельник, 21 ноября.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Я провел разговор с К.Ламбрехт. Министр обороны Германии подтвердила свою готовность разместить пусковые установки Patriot на границе с Украиной. Осталось определить их версию, как быстро они к нам попадут и как долго будут находиться. Надеюсь, немецкая сторона предоставит подробности в ближайшее время", – говорится в Twitter польского министра Блащака.

Немецкое министерство сообщило, что Польша как сосед воюющего государства находится под особым риском и поэтому требует усиления противовоздушной обороны.

"Мы договорились отправить в Польшу системы противовоздушной обороны Patriot и оказать помощь в защите воздушного пространства Польши с помощью истребителей Eurofighter", — говорится в заявлении министра Кристин Ламбрехт.

Украина тоже просит Patriot для защиты от российских ракетных ударов по критической инфраструктуре, но партнеры такой ПВО пока не дают.

  • 15 ноября 2022 года РФ устроила массированный ракетный обстрел: выпустила по Украине около 100 ракет (73 из них сбили ПВО).
  • Две ракеты упали в Польше недалеко от границы с Украиной, погибли два человека. Варшава проводит расследование и считает это несчастным случаем.
  • В НАТО считают, что упала украинская ракета ПВО, но не обвиняет в этом Киев.

Читайте также: Взрыв ракеты в Польше: Есть записи, но полной уверенности пока нет – Моравецкий

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 