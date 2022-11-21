Германия и Польша договорились разместить ЗРК Patriot у границы с Украиной
Министры обороны Германии и Польши договорились разместить зенитные ракетные комплексы Patriot у границы с Украиной. Об этом они сообщили после телефонного разговора, состоявшегося в понедельник, 21 ноября.
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"Я провел разговор с К.Ламбрехт. Министр обороны Германии подтвердила свою готовность разместить пусковые установки Patriot на границе с Украиной. Осталось определить их версию, как быстро они к нам попадут и как долго будут находиться. Надеюсь, немецкая сторона предоставит подробности в ближайшее время", – говорится в Twitter польского министра Блащака.
Немецкое министерство сообщило, что Польша как сосед воюющего государства находится под особым риском и поэтому требует усиления противовоздушной обороны.
"Мы договорились отправить в Польшу системы противовоздушной обороны Patriot и оказать помощь в защите воздушного пространства Польши с помощью истребителей Eurofighter", — говорится в заявлении министра Кристин Ламбрехт.
Украина тоже просит Patriot для защиты от российских ракетных ударов по критической инфраструктуре, но партнеры такой ПВО пока не дают.
- 15 ноября 2022 года РФ устроила массированный ракетный обстрел: выпустила по Украине около 100 ракет (73 из них сбили ПВО).
- Две ракеты упали в Польше недалеко от границы с Украиной, погибли два человека. Варшава проводит расследование и считает это несчастным случаем.
- В НАТО считают, что упала украинская ракета ПВО, но не обвиняет в этом Киев.
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