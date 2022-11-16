Столтенберг: Украина не виновата в инциденте с Польшей. РФ несет полную ответственность

По предварительному анализу, в Польше, вероятно, упала ракета украинской ПВО, которая отбивалась от российского ракетного удара. Но вины Украины в этом нет, заявил на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Расследование падения ракеты в Польше продолжается – и надо дождаться окончательных результатов, отметил Столтенберг.

"Но у нас нет признаков, что это было преднамеренной атакой. И мы не видим признаков, чтобы Россия готовила наступательные военные действия против НАТО", – сказал он.

Читайте также: Польша не видит признаков умышленного нападения РФ – "активация статьи НАТО не требуется"

По словам генсека НАТО, предварительный анализ позволяет предположить, что, вероятно, инцидент в Польше был вызван ракетой украинской ПВО, которая отбивалась от атаки РФ.

"Но я буду четким. Это не вина Украины. Россия несет полную ответственность, поскольку она продолжает незаконную войну против Украины", – заявил Столтенберг.

Он подчеркнул, что НАТО продолжит поддерживать Украину и ее право на самооборону, а Россия должна прекратить бессмысленную войну.

15 ноября 2022 года РФ устроила массированный ракетный обстрел: выпустила по Украине около 100 ракет (73 из них сбила ПВО).

Две ракеты попали по территории Польши недалеко от границы с Украиной.

Президент США Байден отметил: "маловероятно", что ракета была выпущена из РФ.

Читайте также: Сунак и Шольц о Польше: Причина — ракетные обстрелы России, война против Украины и Путин

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.