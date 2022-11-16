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Столтенберг: Украина не виновата в инциденте с Польшей. РФ несет полную ответственность

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2022, 14:15
Столтенберг: Украина не виновата в инциденте с Польшей. РФ несет полную ответственность - Фото
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

По предварительному анализу, в Польше, вероятно, упала ракета украинской ПВО, которая отбивалась от российского ракетного удара. Но вины Украины в этом нет, заявил на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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Расследование падения ракеты в Польше продолжается – и надо дождаться окончательных результатов, отметил Столтенберг.

"Но у нас нет признаков, что это было преднамеренной атакой. И мы не видим признаков, чтобы Россия готовила наступательные военные действия против НАТО", – сказал он.

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По словам генсека НАТО, предварительный анализ позволяет предположить, что, вероятно, инцидент в Польше был вызван ракетой украинской ПВО, которая отбивалась от атаки РФ.

"Но я буду четким. Это не вина Украины. Россия несет полную ответственность, поскольку она продолжает незаконную войну против Украины", – заявил Столтенберг.

Он подчеркнул, что НАТО продолжит поддерживать Украину и ее право на самооборону, а Россия должна прекратить бессмысленную войну.

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Марко Сировой
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польша нато пво ракета йенс столтенберг
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