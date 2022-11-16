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Дуда о падении ракеты у границы с Украиной: Нет признаков умышленного нападения на Польшу

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2022, 13:17
Дуда о падении ракеты у границы с Украиной: Нет признаков умышленного нападения на Польшу - Фото
Анджей Дуда (Фото: EPA)

Нет никаких признаков, что падение ракеты на территории Польши во время массированного удара России по Украине было преднамеренным нападением на Польшу. Об этом после заседания Совета национальной безопасности страны заявил ее президент Анджей Дуда.

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"Скорее всего, это была ракета С-300 российского производства. На данный момент у нас нет доказательств того, что это была ракета, выпущенная российской стороной. Есть много указаний на то, что это была ракета ПВО, которая, к сожалению, упала на территорию Польши", – сказал он.

Он заверил, что Варшава "находится в прямом контакте с нашими союзниками по НАТО".

Дуда призвал жителей восточной Польши "не беспокоиться" из-за усиления присутствия служб и армии в этом регионе: "Мы приняли это решение специально. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие – наша безопасность обеспечена".

Новость дополняется...

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Євген Пилипенко
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война польша ракетный удар анджей дуда
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