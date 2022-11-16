Дуда о падении ракеты у границы с Украиной: Нет признаков умышленного нападения на Польшу
Нет никаких признаков, что падение ракеты на территории Польши во время массированного удара России по Украине было преднамеренным нападением на Польшу. Об этом после заседания Совета национальной безопасности страны заявил ее президент Анджей Дуда.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Скорее всего, это была ракета С-300 российского производства. На данный момент у нас нет доказательств того, что это была ракета, выпущенная российской стороной. Есть много указаний на то, что это была ракета ПВО, которая, к сожалению, упала на территорию Польши", – сказал он.
Он заверил, что Варшава "находится в прямом контакте с нашими союзниками по НАТО".
Дуда призвал жителей восточной Польши "не беспокоиться" из-за усиления присутствия служб и армии в этом регионе: "Мы приняли это решение специально. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие – наша безопасность обеспечена".
Новость дополняется...
- 15 ноября 2022 года РФ устроила массированный ракетный обстрел: выпустила по Украине около 100 ракет (73 из них сбила ПВО).
- Две ракеты попали по территории Польши недалеко от границы с Украиной, в результате чего погибли два человека. Дуда заявил, что защита Польши усилена.
- Президент США Байден отметил: "маловероятно", что ракета была выпущена из РФ.
- Министр иностранных дел Кулеба заявил, что российская пропаганда продвигает фейк, что в Польше якобы упала ракета украинской ПВО.
- 16 ноября утром министр обороны Польши Блащак заверил сограждан, что системы ПВО, армия и флот Польши – "в повышенной боеготовности".
Читайте также: МИД Польши: Ракетный удар — следствие войны России, стоит потерпеть с гипотезами
Комментарии