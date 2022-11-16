Министр обороны Польши: Системы ПВО, армия и флот Польши – в повышенной боеготовности
Польская система противовоздушной обороны и некоторые воинские части страны на суше и море – в состоянии повышенной боеготовности после вчерашнего инцидента с падением ракет на территории Польши. Об этом сообщил в Twitter накануне заседания Совета национальной безопасности министр обороны страны Мариуш Блащак.
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"Системы ПВО и отдельные в/ч как сухопутных войск, так и ВМФ приведены в состояние повышенной боеготовности. Польская армия следит за ситуацией", – заверил он.
Блащак добавил, что Варшава сейчас "в постоянном контакте с нашими союзниками".
В эти минуты проходит заседание Совнацбеза Польши с участием президента страны Анджея Дуды, премьера Матеуша Моравецкого, главы Минобороны Блащака и других топ-чиновников и военных.
Po naradzie w @BBN_PL planowane jest oświadczenie Prezydenta @AndrzejDuda oraz Premiera @MorawieckiM. pic.twitter.com/vxJGQNeNNS— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) November 16, 2022
Как объяснили ранее в Главном командовании польских вооруженных сил, почему ракеты залетели в их воздушное пространство и убили двух граждан, "ни одна армия не имеет системы ПВО, защищающей всю территорию страны".
Польша якобы активирует 4-ю статью договора НАТО, пишет Spiegel.
- 15 ноября 2022 года РФ устроила массированный ракетный обстрел: выпустила по Украине около 100 ракет (73 из них сбила ПВО).
- Две ракеты попали по территории Польши недалеко от границы с Украиной, в результате чего погибли два человека. Дуда заявил, что защита Польши усилена.
- Президент США Байден отметил: "маловероятно", что ракета была выпущена из РФ.
- Министр иностранных дел Кулеба заявил, что российская пропаганда продвигает фейк, что в Польше якобы упала ракета украинской ПВО.
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