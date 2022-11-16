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Министр обороны Польши: Системы ПВО, армия и флот Польши – в повышенной боеготовности

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2022, 12:45
Министр обороны Польши: Системы ПВО, армия и флот Польши – в повышенной боеготовности - Фото
Мариуш Блащак (Фото: EPA)

Польская система противовоздушной обороны и некоторые воинские части страны на суше и море – в состоянии повышенной боеготовности после вчерашнего инцидента с падением ракет на территории Польши. Об этом сообщил в Twitter накануне заседания Совета национальной безопасности министр обороны страны Мариуш Блащак.

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"Системы ПВО и отдельные в/ч как сухопутных войск, так и ВМФ приведены в состояние повышенной боеготовности. Польская армия следит за ситуацией", – заверил он.

Блащак добавил, что Варшава сейчас "в постоянном контакте с нашими союзниками".

В эти минуты проходит заседание Совнацбеза Польши с участием президента страны Анджея Дуды, премьера Матеуша Моравецкого, главы Минобороны Блащака и других топ-чиновников и военных.

Как объяснили ранее в Главном командовании польских вооруженных сил, почему ракеты залетели в их воздушное пространство и убили двух граждан, "ни одна армия не имеет системы ПВО, защищающей всю территорию страны".

Польша якобы активирует 4-ю статью договора НАТО, пишет Spiegel.

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Євген Пилипенко
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