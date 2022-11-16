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Новости | Польша активирует 4-ю статью договора НАТО — последний раз такое было 24 февраля

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2022, 10:47
Польша активирует 4-ю статью договора НАТО — последний раз такое было 24 февраля - Фото
Анджей Дуда (Фото: EPA)

Польша активировала 4-ю статью договора НАТО после падения ракет на ее территории и гибели двух человек во время массированного удара РФ по Украине 15 ноября. Об этом сообщает Spiegel.

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Утром Альянс соберется на кризисную встречу в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора о НАТО. 

Послы стран-членов Альянса хотят обсудить последние выводы и возможную реакцию НАТО на инцидент на Североатлантическом совете. После этого также собирается военный комитет Альянса. 

Встреча послов закончится выступлением генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который сделает заявление для прессы. 

На основании статьи 4 каждый член НАТО может созывать других членов для консультаций, что Польша и сделала во вторник вечером. Такие консультации не являются провозглашением статьи 5, регулирующей обязанность НАТО оказывать помощь в случае нападения на одного или нескольких членов.

СПРАВКА. Статья 4 гласит: "Стороны будут консультироваться друг с другом, если, по мнению одной из них, целостность района, политическая независимость или безопасность одной из сторон находятся под угрозой" — она применялась семь раз с момента основания Альянса в 1949 году. Последний раз это было 24 февраля, когда Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия и Чехия запросили это после начала большой войны РФ против Украины. 

В статье 5 говорится, что союзники рассматривают вооруженное нападение на одного или нескольких из них как нападение на всех. Страны соглашаются оказать помощь. В частности, речь идет о мерах, которые они считают необходимыми для восстановления и поддержания безопасности Североатлантического региона, в том числе вооруженных сил. Она была активирована только один раз в истории НАТО, после терактов 11 сентября 2001 года. Это привело к тому, что страны НАТО приняли участие в войне против талибов и террористической организации Аль-Каида в Афганистане.

Читайте также: Кулеба: Россия продвигает конспирологию об украинской ракете в Польше — это неправда 

Дмитро Гриниченко
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