Новости | Польша активирует 4-ю статью договора НАТО — последний раз такое было 24 февраля
Польша активировала 4-ю статью договора НАТО после падения ракет на ее территории и гибели двух человек во время массированного удара РФ по Украине 15 ноября. Об этом сообщает Spiegel.
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Утром Альянс соберется на кризисную встречу в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора о НАТО.
Послы стран-членов Альянса хотят обсудить последние выводы и возможную реакцию НАТО на инцидент на Североатлантическом совете. После этого также собирается военный комитет Альянса.
Встреча послов закончится выступлением генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который сделает заявление для прессы.
На основании статьи 4 каждый член НАТО может созывать других членов для консультаций, что Польша и сделала во вторник вечером. Такие консультации не являются провозглашением статьи 5, регулирующей обязанность НАТО оказывать помощь в случае нападения на одного или нескольких членов.
В статье 5 говорится, что союзники рассматривают вооруженное нападение на одного или нескольких из них как нападение на всех. Страны соглашаются оказать помощь. В частности, речь идет о мерах, которые они считают необходимыми для восстановления и поддержания безопасности Североатлантического региона, в том числе вооруженных сил. Она была активирована только один раз в истории НАТО, после терактов 11 сентября 2001 года. Это привело к тому, что страны НАТО приняли участие в войне против талибов и террористической организации Аль-Каида в Афганистане.
- 15 ноября Россия устроила массированный ракетный обстрел Украины: выпустила около сотни ракет. 73 из них сбила ПВО. Две ракеты попали по территории Польши недалеко от границы с Украиной, в результате чего погибли два человека. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.
- Президент Польши Анджей Дуда после попадания ракеты по территории Польши заявил, что защита Польши усилена, а НАТО находится в состоянии боеготовности.
- Президент США Джо Байден заявил: "маловероятно", что ракета была выпущена из России. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что США и другие страны говорят о том, что ракета не была выпущена Россией.
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