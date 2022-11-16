Кулеба: Россия продвигает конспирологию про украинскую ракету в Польше — это неправда
16.11.2022, 06:31
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что российская пропаганда продвигает фейк о том, что во время массированного удара по Украине 15 ноября в Польше якобы упала ракета украинской противовоздушной обороны. Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, Россия продвигает "конспирологическую теорию" о том, что на территории Польши якобы упала ракета украинской ПВО.
Он отметил, что это ложная информация.
"Не нужно подыгрывать российской пропаганде и распространять ее месседжи. Этот урок следовало усвоить давно, еще после сбития MH17", — написал министр.
- 15 ноября Россия устроила массированный ракетный обстрел Украины: выпустила около сотни ракет. 73 из них сбила ПВО.
- Две ракеты попали по территории Польши недалеко от границы с Украиной, в результате чего погибли два человека. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.
- Президент Польши Анджей Дуда после попадания ракеты по территории Польши заявил, что защита Польши усилена, а НАТОнаходится в состоянии боеготовности.
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