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Кулеба: Россия продвигает конспирологию про украинскую ракету в Польше — это неправда

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2022, 06:31
Кулеба: Россия продвигает конспирологию про украинскую ракету в Польше — это неправда - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что российская пропаганда продвигает фейк о том, что во время массированного удара по Украине 15 ноября в Польше якобы упала ракета украинской противовоздушной обороны. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, Россия продвигает "конспирологическую теорию" о том, что на территории Польши якобы упала ракета украинской ПВО.

Он отметил, что это ложная информация.

"Не нужно подыгрывать российской пропаганде и распространять ее месседжи. Этот урок следовало усвоить давно, еще после сбития MH17", — написал министр. 

Читайте также: Байден: Маловероятно, что ракета, упавшая в Польше, была выпущена из РФ, но мы выясним это 

Дмитро Гриниченко
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Россия война польша пропаганда дезинформация дмитрий кулеба
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