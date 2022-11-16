Кулеба: Россия продвигает конспирологию про украинскую ракету в Польше — это неправда

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что российская пропаганда продвигает фейк о том, что во время массированного удара по Украине 15 ноября в Польше якобы упала ракета украинской противовоздушной обороны. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, Россия продвигает "конспирологическую теорию" о том, что на территории Польши якобы упала ракета украинской ПВО.

Он отметил, что это ложная информация.

"Не нужно подыгрывать российской пропаганде и распространять ее месседжи. Этот урок следовало усвоить давно, еще после сбития MH17", — написал министр.

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Дмитро Гриниченко

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