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Байден: Маловероятно, что ракета, упавшая в Польше, была выпущена из РФ, но мы выясним это

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2022, 06:18
Байден: Маловероятно, что ракета, упавшая в Польше, была выпущена из РФ, но мы выясним это - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден заявил, что "маловероятно", что ракета, упавшая в Польше 15 ноября, была выпущена из России. Об этом он сказал после экстренной встречи лидеров G7 и НАТО на Бали, передает агентство AP News.

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После попадания ракеты по территории Польши во время массированной атаки РФ по Украине Байден созвал встречу союзников в Индонезии для консультаций по поводу инцидента, который унес жизни двух человек.

По его словам, есть "предварительная информация, которая опровергает это" — так он ответил на вопрос, была ли ракета выпущена из России. 

"По линиям траектории маловероятно, что она была выпущена из России, но посмотрим. Я собираюсь убедиться, что мы точно выясним, что произошло. И тогда мы собираемся коллективно определить наш следующий шаг в ходе расследования", — сказал Байден.

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Дмитро Гриниченко
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Украина США война польша ракетный удар джо байден
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