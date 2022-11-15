UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Польше срочно созывают комитет нацбезопасности. СМИ пишут, что якобы из-за ракет РФ

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2022, 20:37
В Польше срочно созывают комитет нацбезопасности. СМИ пишут, что якобы из-за ракет РФ - Фото
Матеуш Моравецкий (фото — Facebook премьера Польши)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. Об этом сообщил в Twitter официальный представитель правительства Петр Мюллер.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Перед экстренной встречей с премьер-министром Мюллер призвал не распространять непроверенную информацию. Официально о причинах срочного заседания не сообщается.

Корреспондент Polsatnews сообщил, что есть неофициальная информация, что две российские ракеты упали в селе Пшеводов в Грубешевском районе вблизи границы с Украиной, и якобы погибли два человека. Службы работают на месте.

АР со ссылкой на высокопоставленного представителя разведки США пишет, что российские ракеты пересекли территорию Польши, убив двух человек. Спикер польского правительства не подтвердил эту информацию журналистам, но сказал, что лидеры собираются из-за "кризисной ситуации".

В Twitter публикуют фото якобы упавшей на территории Польши ракеты:

В Польше срочно созывают комитет нацбезопасности. СМИ пишут, что якобы из-за ракет РФ

В Польше срочно созывают комитет нацбезопасности. СМИ пишут, что якобы из-за ракет РФ

Министр обороны Латвии Артис Пабрикис заявил, что Россия ударила по территории НАТО: "Мои соболезнования нашим польским братьям по оружию. Преступный российский режим выпустил ракеты, которые попали не только по мирным украинцам, но и упали на территорию НАТО в Польше. Латвия полностью поддерживает польских друзей и осуждает это преступление".

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что попадание российских ракет на территорию члена НАТО – это "очень опасная эскалация со стороны Кремля". От имени Латвии он выразил полную солидарность с Польшей и заверил в поддержке любых действий, которые поляки сочтут целесообразным.

"Россия будет нести полную ответственность за все последствия", – заявил глава МИД Латвии.

Отреагировали на "тревожные новости" и в МИД Эстонии: "Мы тесно консультируемся с Польшей и другими союзниками. Эстония готова защищать каждый дюйм территории НАТО".

Новость дополняется…

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
польша
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 