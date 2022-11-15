В Польше срочно созывают комитет нацбезопасности. СМИ пишут, что якобы из-за ракет РФ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. Об этом сообщил в Twitter официальный представитель правительства Петр Мюллер.

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Перед экстренной встречей с премьер-министром Мюллер призвал не распространять непроверенную информацию. Официально о причинах срочного заседания не сообщается.

Корреспондент Polsatnews сообщил, что есть неофициальная информация, что две российские ракеты упали в селе Пшеводов в Грубешевском районе вблизи границы с Украиной, и якобы погибли два человека. Службы работают на месте.

АР со ссылкой на высокопоставленного представителя разведки США пишет, что российские ракеты пересекли территорию Польши, убив двух человек. Спикер польского правительства не подтвердил эту информацию журналистам, но сказал, что лидеры собираются из-за "кризисной ситуации".

В Twitter публикуют фото якобы упавшей на территории Польши ракеты:

Министр обороны Латвии Артис Пабрикис заявил, что Россия ударила по территории НАТО: "Мои соболезнования нашим польским братьям по оружию. Преступный российский режим выпустил ракеты, которые попали не только по мирным украинцам, но и упали на территорию НАТО в Польше. Латвия полностью поддерживает польских друзей и осуждает это преступление".

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что попадание российских ракет на территорию члена НАТО – это "очень опасная эскалация со стороны Кремля". От имени Латвии он выразил полную солидарность с Польшей и заверил в поддержке любых действий, которые поляки сочтут целесообразным.

"Россия будет нести полную ответственность за все последствия", – заявил глава МИД Латвии.

Отреагировали на "тревожные новости" и в МИД Эстонии: "Мы тесно консультируемся с Польшей и другими союзниками. Эстония готова защищать каждый дюйм территории НАТО".

Новость дополняется…

Сегодня Россия устроила массированный ракетный обстрел Украины: выпустила около сотни ракет. 73 из них сбила ПВО.

Оксана Житнюк

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