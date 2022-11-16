UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Эрдоган о Польше: Байден сказал, что ракета не российская. Я должен уважать заявление РФ

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2022, 08:26
Эрдоган о Польше: Байден сказал, что ракета не российская. Я должен уважать заявление РФ - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США и другие страны говорят о том, что ракета, упавшая в Польше 15 ноября, не была выпущена Россией. Об этом он заявил на пресс-конференции на саммите G20, цитирует его CNN Turk.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, он "должен уважать заявление России" о том, что "это дело не имеет к ним никакого отношения".

Эрдоган сказал, что на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем он отметил, что следует провести "детальное исследование этих вопросов".

"Важно и то, что Байден сказал, что эти ракеты не российского производства", — сказал турецкий президент.

Ранее Байден после экстренной встречи лидеров G7 и НАТО на Бали заявил, что "маловероятно", что ракета, упавшая в Польше 15 ноября, была выпущена из России.

Читайте также: Кулеба: Россия продвигает конспирологию про украинскую ракету в Польше — это неправда 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ракетные удары Россия Украина война польша Турция реджеп тайип эрдоган
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 