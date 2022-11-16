Эрдоган о Польше: Байден сказал, что ракета не российская. Я должен уважать заявление РФ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США и другие страны говорят о том, что ракета, упавшая в Польше 15 ноября, не была выпущена Россией. Об этом он заявил на пресс-конференции на саммите G20, цитирует его CNN Turk.
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По его словам, он "должен уважать заявление России" о том, что "это дело не имеет к ним никакого отношения".
Эрдоган сказал, что на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем он отметил, что следует провести "детальное исследование этих вопросов".
"Важно и то, что Байден сказал, что эти ракеты не российского производства", — сказал турецкий президент.
Ранее Байден после экстренной встречи лидеров G7 и НАТО на Бали заявил, что "маловероятно", что ракета, упавшая в Польше 15 ноября, была выпущена из России.
- 15 ноября Россия устроила массированный ракетный обстрел Украины: выпустила около сотни ракет. 73 из них сбила ПВО.
- Две ракеты попали по территории Польши недалеко от границы с Украиной, в результате чего погибли два человека. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.
- Президент Польши Анджей Дуда после попадания ракеты по территории Польши заявил, что защита Польши усилена, а НАТО находится в состоянии боеготовности.
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