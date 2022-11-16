Сунак и Шольц о Польше: Причина — ракетные обстрелы России, война против Украины и Путин
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что причина инцидента с ракетой в Польше — это обстрелы Россией территории Украины. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита G20, цитирует его Sky News.
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По его словам, российский диктатор Владимир Путин демонстрирует презрение к саммиту G20, где "пытались найти решение некоторых мировых проблем", когда устраивает массированные ракетные удары по инфраструктуре Украины.
Он отметил, что важно "установить факты" инцидента с ракетой в Польше.
"Причина, по которой мы даже ведем этот разговор, заключается в том, что вчера Россия нанесла более 80 ракетных ударов по украинцам, по мирным жителям, по гражданской инфраструктуре, электричеству, воде и тому подобному. Вот почему у нас этот разговор. И мы не можем упускать из виду этот факт", — сказал Сунак.
Британский премьер подчеркнул, что союзники "разберутся в том, что произошло".
Аналогичное мнение высказал канцлер ФРГ Олаф Шольц, который заявил, что удар по Польше требует "тщательного расследования".
"Любое преждевременное определение запрещено. Ясно одно: ничего бы этого не произошло без захватнической войны России против Украины", — написал Шольц.
- 15 ноября Россия устроила массированный ракетный обстрел Украины: выпустила около сотни ракет. 73 из них сбила ПВО. Две ракеты попали по территории Польши недалеко от границы с Украиной, в результате чего погибли два человека. Президент Польши Анджей Дуда после попадания ракеты по территории Польши заявил, что защита Польши усилена, а НАТО находится в состоянии боеготовности.
- Президент США Джо Байден заявил: "маловероятно", что ракета была выпущена из России. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что США и другие страны говорят о том, что ракета не была выпущена Россией.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что российская пропаганда продвигает фейк о том, что во время массированного удара по Украине 15 ноября в Польше якобы упала ракета украинской противовоздушной обороны.
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