UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Сунак и Шольц о Польше: Причина — ракетные обстрелы России, война против Украины и Путин

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2022, 12:28
Сунак и Шольц о Польше: Причина — ракетные обстрелы России, война против Украины и Путин - Фото
Олаф Шольц и Риши Сунак (Фото: EPA)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что причина инцидента с ракетой в Польше — это обстрелы Россией территории Украины. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита G20, цитирует его Sky News.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, российский диктатор Владимир Путин демонстрирует презрение к саммиту G20, где "пытались найти решение некоторых мировых проблем", когда устраивает массированные ракетные удары по инфраструктуре Украины. 

Он отметил, что важно "установить факты" инцидента с ракетой в Польше. 

"Причина, по которой мы даже ведем этот разговор, заключается в том, что вчера Россия нанесла более 80 ракетных ударов по украинцам, по мирным жителям, по гражданской инфраструктуре, электричеству, воде и тому подобному. Вот почему у нас этот разговор. И мы не можем упускать из виду этот факт", — сказал Сунак.

Британский премьер подчеркнул, что союзники "разберутся в том, что произошло". 

Аналогичное мнение высказал канцлер ФРГ Олаф Шольц, который заявил, что удар по Польше требует "тщательного расследования". 

"Любое преждевременное определение запрещено. Ясно одно: ничего бы этого не произошло без захватнической войны России против Украины", — написал Шольц. 

Читайте также: Польша активирует 4-ю статью договора НАТО. Последний раз такое было 24 февраля

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ракетные удары Великобритания Украина Германия война польша олаф шольц риши сунак
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 