Сунак и Шольц о Польше: Причина — ракетные обстрелы России, война против Украины и Путин

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что причина инцидента с ракетой в Польше — это обстрелы Россией территории Украины. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита G20, цитирует его Sky News.

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По его словам, российский диктатор Владимир Путин демонстрирует презрение к саммиту G20, где "пытались найти решение некоторых мировых проблем", когда устраивает массированные ракетные удары по инфраструктуре Украины.

Он отметил, что важно "установить факты" инцидента с ракетой в Польше.

"Причина, по которой мы даже ведем этот разговор, заключается в том, что вчера Россия нанесла более 80 ракетных ударов по украинцам, по мирным жителям, по гражданской инфраструктуре, электричеству, воде и тому подобному. Вот почему у нас этот разговор. И мы не можем упускать из виду этот факт", — сказал Сунак.

Британский премьер подчеркнул, что союзники "разберутся в том, что произошло".

Аналогичное мнение высказал канцлер ФРГ Олаф Шольц, который заявил, что удар по Польше требует "тщательного расследования".

"Любое преждевременное определение запрещено. Ясно одно: ничего бы этого не произошло без захватнической войны России против Украины", — написал Шольц.

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Дмитро Гриниченко

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