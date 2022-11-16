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МИД Польши: Ракетный удар — следствие войны России, стоит потерпеть с гипотезами

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2022, 12:49
МИД Польши: Ракетный удар — следствие войны России, стоит потерпеть с гипотезами - Фото
Павел Яблонский (Фото: Paweł Jablonski/Facebook)

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что ракетный удар по территории страны 15 ноября — это следствие войны России против Украины. Об этом он сказал в эфире радио RMF 24.

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По его словам, впервые с начала большой войны Польша столкнулась с последствиями российской агрессии против Украины. 

"Мы предполагали, что это может произойти. Это случилось вчера. Погибли польские граждане", — заявил Яблонский.

Он отметил, что после падения ракеты на территорию Польши посол России Сергей Андреев был срочно вызван в МИД.

Дипломат попросил "немного потерпеть" в вопросе происхождения ракеты, так как тут возникают "различные гипотезы". 

"То, что появляется в СМИ, не всегда подтверждается. Я надеюсь, что мы опубликуем официальную информацию. Мы должны быть очень осторожны с попытками дезинформации. С самого начала россияне были очень активны в этой области", — резюмировал он.

Читайте также: Польша активирует 4-ю статью договора НАТО. Последний раз такое было 24 февраля

Дмитро Гриниченко
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ракетные удары Россия Украина война польща мид польши
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