МИД Польши: Ракетный удар — следствие войны России, стоит потерпеть с гипотезами

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что ракетный удар по территории страны 15 ноября — это следствие войны России против Украины. Об этом он сказал в эфире радио RMF 24.

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По его словам, впервые с начала большой войны Польша столкнулась с последствиями российской агрессии против Украины.

"Мы предполагали, что это может произойти. Это случилось вчера. Погибли польские граждане", — заявил Яблонский.

Он отметил, что после падения ракеты на территорию Польши посол России Сергей Андреев был срочно вызван в МИД.

Дипломат попросил "немного потерпеть" в вопросе происхождения ракеты, так как тут возникают "различные гипотезы".

"То, что появляется в СМИ, не всегда подтверждается. Я надеюсь, что мы опубликуем официальную информацию. Мы должны быть очень осторожны с попытками дезинформации. С самого начала россияне были очень активны в этой области", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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