МИД Польши: Ракетный удар — следствие войны России, стоит потерпеть с гипотезами
Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что ракетный удар по территории страны 15 ноября — это следствие войны России против Украины. Об этом он сказал в эфире радио RMF 24.
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По его словам, впервые с начала большой войны Польша столкнулась с последствиями российской агрессии против Украины.
"Мы предполагали, что это может произойти. Это случилось вчера. Погибли польские граждане", — заявил Яблонский.
Он отметил, что после падения ракеты на территорию Польши посол России Сергей Андреев был срочно вызван в МИД.
Дипломат попросил "немного потерпеть" в вопросе происхождения ракеты, так как тут возникают "различные гипотезы".
"То, что появляется в СМИ, не всегда подтверждается. Я надеюсь, что мы опубликуем официальную информацию. Мы должны быть очень осторожны с попытками дезинформации. С самого начала россияне были очень активны в этой области", — резюмировал он.
- 15 ноября Россия устроила массированный ракетный обстрел Украины: выпустила около сотни ракет. 73 из них сбила ПВО. Две ракеты попали по территории Польши недалеко от границы с Украиной, в результате чего погибли два человека. Президент Польши Анджей Дуда после этого заявил, что защита Польши усилена, а НАТО находится в состоянии боеготовности.
- Президент США Джо Байден отметил: "маловероятно", что ракета была выпущена из России. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что США и другие страны говорят о том, что ракета не была выпущена Россией.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что российская пропаганда продвигает фейк о том, что во время массированного удара по Украине 15 ноября в Польше якобы упала ракета украинской противовоздушной обороны.
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